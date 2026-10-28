Bad Bunny'den eski sevgilisi Kendall Jenner hakkında bomba iddia! "Her hafta 500 bin dolar istemeye başladı"

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle bilinen Bad Bunny ve Kendall Jenner ikilisi, ayrılıklarının ardından bu kez dikkat çekici bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Dünyaca ünlü rapçi Bad Bunny, eski sevgilisi model Kendall Jenner hakkında sosyal medyada hızla yayılan bir iddiada bulundu. Bir süre önce ilişkilerini noktalayan çiftten Bad Bunny, Kendall Jenner'ın kendisinden para istediğini ortaya attı. Bad Bunny'nin bu açıklaması sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı buldu. İddiaların odağındaki Kendall Jenner'ın ise ne cevap vereceği merak konusu oldu.

BAD BUNNY'DEN KENDALL JENNER İTİRAFI!

Dünyaca ünlü rapçi Bad Bunny ve model Kendall Jenner'ın aşkı 2023 yılında başlamıştı. Çift ilk kez birlikte görüntülenmiş ve magazin gündeminde büyük ses getirmişti. İlişkilerini bir dargın bir barışık bir şekilde yürüten Bunny ve Jenner, aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışıyordu. Birliktelikleri çok uzun sürmeyen çift, 2023 yılının başında başlayan ilişkilerini 2023'ün sonuna doğru noktalamıştı.

Daha sonra 2024 yılının başlarında tekrar bir araya gelen çift, resmi olarak Eylül 2024'te ilişkilerini sonlandırmıştı. Bir dargın bir barış bir şekilde ilişkilerini devam ettiren çift, özellikle gözlerden uzak yaşadıkları aşk hayatıyla da dikkatleri üzerlerine çekmişti. İlişkilerini yaşarken görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden ikilinin, yoğun iş programından dolayı ayrıldıkları da söylenmişti.

Çifte yakın kaynaklar, bu ayrılığın ardında ikilinin yoğun iş programlarının etkili olduğunu iddia ederek; "Son zamanlarda kendi işlerine çok daldılar ve aralarındaki ilişki yavaş yavaş sönmeye başladığı" ifadelerini kullanmışlardı. Diğer yandan çiftin yakın çevresi söz konusu ayrılık hakkında; "Her ikisi de bunun sonsuza kadar sürecek bir ilişki olmayacağını biliyordu ve bu en başından beri karşılıklı olarak anlaşılmıştı" şeklinde yorum yapmıştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kendall Jenner, 2023 yılında Bad Bunny ile birlikteyken, aşk hayatı hakkında neden yorum yapmadığını şöyle açıklamıştı:

"Özel hayatımı gizli tutmak ve kutsal saymak arasında bir denge kurmaya çalışıyorum, ayrıca herkesin araya girmeye çalışmasının yarattığı talihsiz hayal kırıklığı ve stresin, kendi tarafımdan keyif almamı engellemesine izin vermiyorum. Bu mantıklı mı? Her şeyi olabildiğince özel tutmak için elimden geleni yapıyorum çünkü bence bu, ilişkilerle başa çıkmanın daha sağlıklı bir yolu."

"HER HAFTA 500 BİN DOLAR İSTEMEYE BAŞLADI"

Ayrılıklarının üzerinden bir hayli zaman geçen ikiliden Bad Bunny, eski sevgilisi Kendall Jenner hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Yabancı kaynaklarda Bunny'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Jenner'ı hedef aldığı iddia edildi. Bad Bunny, "Herkesin bildiği üzere, benden daha fazla parası var. Birden benden her hafta 500 bin dolar istemeye başladı." şeklinde bir itirafta bulundu.

Ayrıca dünyaca ünlü rapçi Bad Bunny, açıklamalarında; "Ona bunu karşılayamayacağımı söyleyince resti çekerek ayrıldı." ifadelerini kullandı. Şarkıcının ortaya attığı bu çarpıcı iddialar sonrası ünlü mankenin ne cevap vereceği ise merak konusu oldu. İlişkilerini yoğun iş temposu nedeniyle bitirdikleri bilinen ikilinin ayrılmasındaki sebebin maddiyat olup olmadığı da merak edilenler arasında yer aldı.