Bade İşçil sinirlendi! İETT eleştirilerine tepki gösterdi

Oyuncu Bade İşçil, otobüse bindiği için kendini eleştirilenlere ateş püskürdü. Ünlü oyuncu, "Neden toplu taşıma kullanmam tuhaf görüldü anlayamadım." dedi.

Kuzey Güney, Ezel ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerinde rol alan Bade İşçil, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir marketten alışveriş yaptıktan sonra toplu taşımaya binerken görüntülenmişti. Bu karelerin yayılmasından sonra açıklama yapan İşçil, kendisini eleştirenlere de ateş püskürdü.

"BÖYLE DE DEVAM EDECEĞİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Neden toplu taşıma kullanmam veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim." diye yazdı.

“Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum” diyen Bade İşçil, geçtiğimiz gün bir ucuzluk marketinden alışveriş yaptı. Daha sonra belediye otobüsüne binen oyuncu, etraftakilerin meraklı bakışlarıyla gözlerden uzaklaştı.