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 | Dilek Ulusan

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm şarkıcı oldu

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Elif Gönlüm, müzik kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Şarkıcı olma yolunda ilerleyen Elif Gönlüm, ikinci şarkısını da sevenleriyle buluşturdu.

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Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm şarkıcı oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 10:32

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm 2019 yılında Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu'nun oyunu 'Süt Kardeşler'de rol alarak oyunculuk deneyimi de yaşamıştı. Elif Gönlüm şimdi ise ikinci şarkısını çıkardı.

ELİF GÖNLÜM ŞARKICI OLDU

Pandemi döneminde İngiltere'ye yerleşince oyunculuk macerası yarım kalan Elif Gönlüm, Eylül 2024'te ise bu kez şarkıcılık için kolları sıvadı. Söz ve bestesi kendisine ait olan 'Safderun'a imza atan ünlü isim şimdi yeni bir şarkı daha yaparak sevenleriyle buluşturdu.

Elif Gönlüm, 21 Mart'ta yayınlanan yeni şarkısı için heyecanını sosyal medyadan dile getirdi. Klibin yönetmen koltuğunda Kayhan Ok oturuyor. çekimlerin yapay zeka teknolojisiyle buluştuğu klipte, şarkının duygusal derinliği görsel bir dille aktarılıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

KEREM GÖNLÜM KİMDİR?
22 Kasım 1977 Eskişehir doğumlu eski millî basketbolcu olan Kerem Gönlüm, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev alabilmektedir. Ayrıca saz sanatçısı Özay Gönlüm'ün öz yeğenidir..
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