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 | Dilek Ulusan

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in neden boşandığı anlaşıldı!

Yıllar sonra bir araya gelen ve sürpriz evlilikleriyle şaşırtan Ben Affleck ile Jennifer Lopez geçtiğimiz aylarda boşandı. Jennifer Lopez ile boşandıktan sonra ilk kez konuşan Ben Affleck, hayatı farklı şekillerde deneyimlediklerini söyledi.

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Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in neden boşandığı anlaşıldı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 09:46

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçtiğimiz ağustos ayında iki yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtı. Sessizliklerini koruyan çiftten Ben Affleck, bu sessizliği bozarak evliliklerinin neden bittiğine dair açıklamalarda bulundu.

BEN AFFLECK İLE JENNIFER LOPEZ NEDEN BOŞANDI

Ben Affleck, İngiliz dergisi GQ'ya verdiği röportajda, Jennifer Lopez ile olan ayrılıklarının tek bir sebebe bağlı olmadığını açıkça ifade etti. Affleck; "İnsanlar ayrılıkların ardında her zaman büyük bir neden ararlar. Ancak gerçek şu ki, çoğu zaman durum çok daha basit. Büyük bir skandal, entrika veya dramatik bir olay yok. Sadece hayatlarını anlamaya çalışan iki insan var. Bu, sanki bir çift terapisi seansı gibi olurdu ve eminim ki bir süre sonra kimse dinlemek istemezdi. Çünkü herkesin kendine özgü sorunları var ve bunları kamuoyuyla paylaşmak benim için oldukça hassas bir konu" dedi.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in 'This Is Me... Now' adlı müzikal filmi için çekilen belgeseldeki kısa görünümünün yanlış yorumlandığını belirtti. Daha özel bir kişiliğe sahip olduğunu, Lopez'in ise kameralara daha açık olduğunu kabul etti. Ancak belgeseldeki ünlü olma konusundaki farklı yaklaşımlarının, ayrılıklarının temel nedeni olduğu yönündeki yaygın inanışa da açıklık getirdi. Affleck, "Belgeseli izleyip 'İşte ayrılmalarının nedeni bu' diyemezsiniz. İnsanlar ilişkilerde farklı bakış açılarına sahip olabilir, bu büyük bir sorun yaratmak zorunda değil" dedi.

Ben Affleck, Jennifer Lopez ile boşanmalarının aksine, hayatının oldukça sakin olduğunu belirtti. "Biliyorum, 'Yeni boşandın, nasıl dramasız olabilir?' diye düşünebilirsiniz. Ama her şey olgun bir şekilde ilerledi. Eğer biri oturup gerçekten konuşmamı dinleseydi, büyük ihtimalle sıkıntıdan gözleri kapanırdı"diyerek ayrılığın nedenlerini anlattı.

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Sıkça Sorulan Sorular

BEN AFFLECK KİMDİR?
15 Ağustos 1972 doğumlu Ben Affleck, 1998 yılında Good Will Hunting filmi ile Matt Damon ile birlikte En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü ve En İyi Senaryo Akademi Ödülü'nü kazanmıştır. 2006 yapımı Hollywoodland filmi ile Venedik Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü (Volpi Cup) aldı ve Altın Küre'ye en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi.
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