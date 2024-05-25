Bahar Candan hastanelik oldu! Cezaevinde kendini yaraladı 

25 May 2024 22:04 - Güncelleme : 25 May 2024 22:07

Nihal ile Bahar Candan'ın soruşturması tamamlandı! Fenomen kardeşlerin cezaları belli oldu

Nihal ile Bahar Candan'ın soruşturması tamamlandı! Fenomen kardeşlerin cezaları belli oldu

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmişti. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Silivri'deki Marmara Cezaevinde bulunan Bahar Candan, kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldı.

İddianamede Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası alması talep edilirken, ablası Gülnihal Çiçek için ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

ABLASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ!

Kardeşler, önümüzdeki günlerde mahkemede hakim karşısına çıkması beklenirken Nihal Candan, anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.

KENDİNİ YARALADI

Ablası Nihal Candan’ın cezaevinden çıkmasının ardından Bahar Candan'ın kendine zarar vermesi sonrası hastaneye kaldırıldığını öğrenildi.

Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Candan’ın tedavi altına alındığı öğrenildi.