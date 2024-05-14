Nihal ile Bahar Candan'ın soruşturması tamamlandı! Fenomen kardeşlerin cezaları belli oldu

14 May 2024 16:50 - Güncelleme : 14 May 2024 16:51

Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklandıktan sonra Nihal Candan 37 kiloya düşerek sağlık sorunları nedeniyle tahliye oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlaması yöneltilen Bahar ve Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) kardeşlerin de arasında bulunduğu 22 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

NİHAL İLE BAHAR CANDAN'IN SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Günaydın'dan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; Cezaevinde olan Bahar Candan'ın "Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi.

Anoreksiyaya yakalanan ve geçtiğimiz ay serbest bırakılan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.