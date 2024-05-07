Bahar dizisi yeni bölüm bekleyenlere kötü haber geldi!

07 May 2024 05:43 - Güncelleme : 07 May 2024 05:43

Show TV'nin reyting rekorları kıran başrolünde Demet Evgar'ın olduğu Bahar dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. 7 Mayıs akşamına dizinin 12. bölümü yetişmedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş haberi böyle duyurdu: "Show'un akışında yeni bölüm yazıyor ama yeni bir değişiklik olmazsa #Bahar'ın yarın yayınının olmayacağı konuşuluyor. Yetişmiyorsa yapacak bir şey yok."

DİZİYE ÜNLÜ OYUNCU DAHİL OLUYOR

Öte yandan dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dahil olduğu da açıklandı. Fenomen diziye, 12. bölümden itibaren dahil olacak Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan “Dora Ersoy” karakterine hayat verecek.