Banu Alkan korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

23 Ocak 2025 09:05 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:38

Yeşilçam oyuncusu Banu Alkan, fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Banu Alkan'ın beyin kanaması geçirdiği iddiaları asılsız çıkarken, ünlü ismin son sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber de geldi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Banu Alkan, evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yatışı gerçekleşen oyuncunun beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. Banu Alkan'ın sevenleri çıkan haberlerle endişelenirken, usta oyuncunun son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

BANU ALKAN'IN SON SAĞLIK DURUMU HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ

Ses sanatçısı Onur Akay, Banu Alkan'ın beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlarken, "Yeşilçam’ın efsanelerinden değerli sinema sanatçımız Banu Alkan ile ilgili sosyal medyada beyin kanaması geçirdiğine dair paylaşımlar yapılıyor. Evet, hastaneye kaldırıldığı doğru" dedi.

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Banu Alkan'ın bilincinin yerinde olduğunu ve konuştuğunu belirten Onur Akay, "Banu abla ile telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı." dedi.