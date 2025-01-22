Berfu Yenenler, Bolu Kartalkaya yangınıyla ilgili konuştu: Mete’nin sınıf arkadaşı ve ailesi öldü

22 Ocak 2025 11:59 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:01

Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından Bolu Kartalkaya'da meydana gelen korkunç yangınla ilgili, paylaşım yaptı. Berfu Yenenler, yangında hayatını kaybedenlerin arasında 3 yaşındaki oğlu Mete’nin sınıf arkadaşı ve ailesinin de olduğunu duyurdu.

Bolu​ Kartalkaya Kayak​ Merkezi'nde gece geç saatlerde başlayan yangın sonrası 76 kişi​ hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan​ ise yangınla ilgili incelemelerin en ince ayrıntısına kadar yapılacağını vurgulayarak, sorumluların hesap vereceğini söyledi. Ünlü isimler üzüntülerini dile getirirken, Berfu Yenenler ise, ölen kişiler arasında oğlu Mete'nin sınıf arkadaşının da olduğunu belirtti.

BERFU YENENLER: AKLIMI KAÇIRACAĞIM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berfu Yeneler, “Mete’nin okul arkadaşlarından biri hayatını ailesiyle birlikte kaybetti. Bir sömestr tatili ve her çocuklu aile her tatile çıkan orada olabilirdi. Aklımı kaçırmak üzereyim. Biliyorum binlerce story de atsam yetmiyor hiçbir şey de değişmiyor. Bu ihmallerle yaşamaktan ya aklımızı ya canımızı kaybediyoruz. Bir kişi de çıkıp demiyor ki; bizim suçumuz. Utanır mı birileri, sanmam!” ifadelerini kullandı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen korkunç yangın sonrası ülkede milli yas ilan edilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'da 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel​ yangınıyla ilgili aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir üzüntüye boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor. Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama gibi dizilerin yeni bölümleri ise yayınlanmadı.