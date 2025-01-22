Pelin Karahan ev sahibi ile davalık oldu! 5 aydır kira ödemediği iddia edildi

22 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:25

Oyuncu Pelin Karahan, Beykoz'da annesi Nural Koçyiğit için kiraladığı evinin kirasını ödemediği iddialarıyla gündemde yer aldı. Ev sahibi 5 aydır kira ödenmediğini iddia ederken, Pelin Karahan'ın Bedri Güntay'ın da kefil olarak bulunduğunu da belirtti.

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Bahar ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan oyuncu Pelin Karahan​ son günler ev sahibi ile yaşadığı problemlerle gündemde. Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz​'da tuttuğunu iddia eden ev sahibi, oyuncunun kiranın 5 aydır ödenmediğini iddia etti. Tahliye taahhütnamesine rağmen evi de boşaltmadı.

"PELİN KARAHAN 5 AYDIR KİRA ÖDEMİYOR"

Ev sahibi; SHOW TV'ye yaptığı açıklamada Pelin Karahan'dan kira alamadığını belirterek, "Tahliye davamız var, tahliye taahhütnamesindeki imzanın tespiti davamız var, aynı zamanda kiranın 5 aydır da ödenmemesi davamız var. Ekim 2024'ten beri kira ödenmiyor. Neredeyse yandaki evin 4'te 1'i fiyatına oturuyorlar. Kira sözleşmesinde; Pelin Karahan'ın Bedri Güntay'ın da kefil olarak bulunduğunu da aktarayım. Evimde kendim oturmak istiyorum. Tahliye taahhütnamesini ibraz ettik. O sefer de imzanın sahte olduğunu, kendi imzaları olmadığını ve bunun hiçbir şekilde geçerli olmadığını dile getirdiler." dedi.

Son olarak Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’na adlı filmle gündemde olan Pelin Karahan, ev sahibi ile davalık oldu. Ev sahibi ünlü oyuncu hakkında dava açarken, konuyla ilgili Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'dan bir açıklama gelmedi.