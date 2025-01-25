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Banu Alkan sağlığına kavuştu! İyi olduğunu böyle duyurdu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 09:30 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 09:30
Banu Alkan sağlığına kavuştu! İyi olduğunu böyle duyurdu

Yeşilçam oyuncusu Banu Alkan, evinde fenalaştıktan sonra apar topar hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Banu Alkan, sağlığına kavuştuğunu paylaştığı kareyle duyurdu.

Kronik tansiyon​ ve diyabet​ hastası olan Banu Alkan​, geçtiğimiz gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı​. Banu Alkan'ın beyin kanaması​ geçirdiği haberleri yalanlanırken, usta oyuncudan da yeni bir fotoğraf geldi. 

BANU ALKAN'DAN HASTANE ÇIKIŞI İLK KARE GELDİ 

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Banu Alkan, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Banu Alkan'ın tansiyon ve kandaki şeker oranı düzene getirildi ve oyuncu taburcu edildi. Banu Alkan da kırmızı elbisesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iyi olduğunu bildirdi. 

Banu Alkan sağlığına kavuştu! İyi olduğunu böyle duyurdu - 1. Resim

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Banu Alkan'ın beyin kanaması geçirdiği haberleri hakkında konuşan Onur Akay, "Banu abla ile telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı." dedi. 

Banu Alkan sağlığına kavuştu! İyi olduğunu böyle duyurdu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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