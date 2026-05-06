Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Barış Murat Yağcı Ariadni’ye aşkını itiraf etti! Barış ve Ariadni’nin o anları!

Survivor 2026’da rekabet kadar duygusal anlar da gündem olmaya devam ediyor. Türk – Yunan karşılaşmasının ilk etabında Barış Murat Yağcı’nın Yunan yarışmacı Ariadni’ye olan ilgisi dikkat çekmişti. İkinci etapta ise ilgi daha da belirgin hale geldi ve Yağcı’nın Ariadni’ye duygularını itiraf ettiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 21:49

Survivor 2026’da Türk – Yunan karşılaşmaları sadece rekabetle değil, duygusal gelişmelerle de öne çıkıyor. Barış Murat Yağcı’nın ilk etapta Ariadni’ye gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmamıştı. İkinci etapta ise bu ilgi daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Barış Murat Yağcı, Ariadni’ye duygularını itiraf etti ve ikili arasında samimi anlar yaşandı. Bu gelişme kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde bu ilişkinin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.

Survivor 2026'da Türk yarışmacı Barış Murat Yağcı, Yunan yarışmacı Ariadni'ye aşkını itiraf etti ve Ariadni'den karşılık buldu.
Barış Murat Yağcı, ilk etaptan beri Yunan yarışmacı Ariadni'ye ilgi gösteriyordu.
Barış Murat Yağcı, Ariadni'ye duygularını anlatan bir mektup verdi.
Ariadni, oyun sonrasında Barış Murat Yağcı'ya sarılarak karşılık verdi.
BARIŞ MURAT YAĞCI’DAN ARİADNİ’YE AŞK İTİRAFI

Survivor 2026 Türk Yunan yarışmasının ilk etabında ’nın Yunan yarışmacı Ariadni’e olan ilgisi ve bakışları dikkat çekmişti. Ariadni’nin Yunan kanalında Barış Murat Yağcı’nın kendisini beğendiğini ve ona yaklaşmakta çekindiğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz Pazar günü kader konseyinde Barış Murat Yağcı yarışmada kalmaya devam ederse Ariadni’yle görüşmek istediğini dile getirmişti. Uzun zamandır içinde sönen sevgi kıvılcımlarını yeniden harekete geçiren kişinin Ariadni olduğunu ifade etmişti. Barış Murat Yağcı’nın duygularını açıklaması için ikinci bir şans gerçekleşti.

Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan Survivor 2026 Türk Yunan ikinci etap oyunu sırasında duygusal anlar yaşandı. Yarışma öncesinde iki taraf arasında gerçekleşen konuşma sonucunda Barış Murat Yağcı Ariadni’ye duygularını anlatan bir mektup verdi.

Barış Murat Yağcı’nın oyun sırasında ise Ariadni’ye attığı kalpler ise dikkatlerden kaçmadı. Yunan yarışmacı Ariadni’nin Barış Murat Yağcı’ya ne tepki vereceği merak ediliyordu. Ariadni oyun sonrasında Barış Murat Yağcı’ya sarılarak, karşılık verdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
  • Can Berkay Ertemiz
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 4 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
