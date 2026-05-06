Barış Murat Yağcı Ariadni’ye aşkını itiraf etti! Barış ve Ariadni’nin o anları!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026’da Türk – Yunan karşılaşmaları sadece rekabetle değil, duygusal gelişmelerle de öne çıkıyor. Barış Murat Yağcı’nın ilk etapta Ariadni’ye gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmamıştı. İkinci etapta ise bu ilgi daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Barış Murat Yağcı, Ariadni’ye duygularını itiraf etti ve ikili arasında samimi anlar yaşandı. Bu gelişme kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde bu ilişkinin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.
Survivor 2026 Türk Yunan yarışmasının ilk etabında Barış Murat Yağcı’nın Yunan yarışmacı Ariadni’e olan ilgisi ve bakışları dikkat çekmişti. Ariadni’nin Yunan kanalında Barış Murat Yağcı’nın kendisini beğendiğini ve ona yaklaşmakta çekindiğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.
Geçtiğimiz Pazar günü kader konseyinde Barış Murat Yağcı yarışmada kalmaya devam ederse Ariadni’yle görüşmek istediğini dile getirmişti. Uzun zamandır içinde sönen sevgi kıvılcımlarını yeniden harekete geçiren kişinin Ariadni olduğunu ifade etmişti. Barış Murat Yağcı’nın duygularını açıklaması için ikinci bir şans gerçekleşti.
Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan Survivor 2026 Türk Yunan ikinci etap oyunu sırasında duygusal anlar yaşandı. Yarışma öncesinde iki taraf arasında gerçekleşen konuşma sonucunda Barış Murat Yağcı Ariadni’ye duygularını anlatan bir mektup verdi.
Barış Murat Yağcı’nın oyun sırasında ise Ariadni’ye attığı kalpler ise dikkatlerden kaçmadı. Yunan yarışmacı Ariadni’nin Barış Murat Yağcı’ya ne tepki vereceği merak ediliyordu. Ariadni oyun sonrasında Barış Murat Yağcı’ya sarılarak, karşılık verdi.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu