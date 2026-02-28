Menü Kapat
SON DAKİKA!
Tümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Barış Murat Yağcı ve Ramazan birbirlerine meydan okudu! Gönüllüler takımı ikiye ayrıldı!

Survivor 2026 yarışmasında gerginlik giderek artıyor. Gönüllüler takımında yaşanan son tartışma, takım içindeki dengeleri değiştirdi. Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı arasında başlayan meydan okuma, takım arkadaşlarını da ikiye böldü. Parkur performansları ve stratejik hamlelerin konuşulduğu ortamda tansiyon yükseldi. Barış Murat Yağcı Ramazan Sarı’yı düeolla’ya çağırdı.

Barış Murat Yağcı ve Ramazan birbirlerine meydan okudu! Gönüllüler takımı ikiye ayrıldı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 23:18

Survivor 2026 Gönüllüler takımında sular durulmuyor. Yarışmacılar arasında yaşanan son tartışma, takım içindeki birlik havasını zedeledi. Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı’nın karşılıklı meydan okumaları, adada yeni bir gerginlik dalgası oluşturdu. İki isim arasındaki rekabetin sadece oyun performansıyla sınırlı kalmadı ve ada yaşamına da yansıdı. Gönüllüler takımının ilerleyen süreçlerde bu durum performanslarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU SONRASI TARTIŞMA

’da 3. Dokunulmazlık oyununda Barış Murat Yağcı, Osman Can Ural ve Ramazan Sarı arasında tartışma çıktı. En iyilerin çıkacağı 4’lü yarışmacı seçimlerinde Osman Can’ın öncesinde Ramazan çıksın deyip sonrasında Barış Murat Yağcı demesi, Ramazan tarafından tepki gördü. Banchte başlayan tartışma ikili arasında seslerin yükselmesine neden oldu.

Barış Murat Yağcı ve Ramazan birbirlerine meydan okudu! Gönüllüler takımı ikiye ayrıldı!

Murat Ceylan’ın araya girmesiyle Ramazan ve Osman Can arasındaki tartışma biraz duruldu. sonrası adalarına giden Gönüllüler takımı tartışmaya orada devam etti. Ramazan, Nagihan ve Sude adanın bir köşesinde konuşurken, diğer tarafta Barış Murat, Osman Can ve Onur Alp konuşuyordu. Barış ve Ramazan’ın birbirlerine olan söylemleri yarışmasının gidişatının daha da farklı boyuta taşıdı. Her iki yarışmacıda birbirlerine meydan okudu.

Barış Murat Yağcı ve Ramazan birbirlerine meydan okudu! Gönüllüler takımı ikiye ayrıldı!

BARIŞ VE RAMAZAN TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Ramazan’ın Barış Murat Yağcı için kullandığı ağır eleştiriler geceye damgasını vurdu. Barış’ın İstanbul’a gidip döndükten sonra Onur Alp yaklaşmasını, strateji yapmadığını, zayıf yarışmacı seçmediğini ve Nobre oyundan çıkması sonucu oyuna dahil olmak istememesi gibi durumlarını ele alarak ağır sözler kullandı. “Tatar Ramazan” olarak kendisini adlandıran Ramazan’ın sözlerine karşılık Nagihan’dan da “ Çer çöpler” ithamı geldi.

Barış Murat Yağcı ve Ramazan birbirlerine meydan okudu! Gönüllüler takımı ikiye ayrıldı!

Barış Murat Yağcı ise Ramazan ve Nagihan’ın bir koalisyon kurduğunu, kendisini daha önceki yarışmadaki başarılarını unuttuklarını, Ramazan’ı düeolla oyunlarına sokup, ona zor anlar yaşatmak istediğini dile getirdi. Ramazan ve Nagihan’ın farklı stratejiler geliştirdiğini ifade etti.

Barış Murat Yağcı ve Ramazan birbirlerine meydan okudu! Gönüllüler takımı ikiye ayrıldı!

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Barış Murat Yağcı ve Ramazan birbirlerine meydan okudu! Gönüllüler takımı ikiye ayrıldı!

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
