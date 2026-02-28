Barış Murat Yağcı ve Ramazan birbirlerine meydan okudu! Gönüllüler takımı ikiye ayrıldı!

Kategoriler
Survivor 2026 Gönüllüler takımında sular durulmuyor. Yarışmacılar arasında yaşanan son tartışma, takım içindeki birlik havasını zedeledi. Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı’nın karşılıklı meydan okumaları, adada yeni bir gerginlik dalgası oluşturdu. İki isim arasındaki rekabetin sadece oyun performansıyla sınırlı kalmadı ve ada yaşamına da yansıdı. Gönüllüler takımının ilerleyen süreçlerde bu durum performanslarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Survivor 2026’da 3. Dokunulmazlık oyununda Barış Murat Yağcı, Osman Can Ural ve Ramazan Sarı arasında tartışma çıktı. En iyilerin çıkacağı 4’lü yarışmacı seçimlerinde Osman Can’ın öncesinde Ramazan çıksın deyip sonrasında Barış Murat Yağcı demesi, Ramazan tarafından tepki gördü. Banchte başlayan tartışma ikili arasında seslerin yükselmesine neden oldu.
Murat Ceylan’ın araya girmesiyle Ramazan ve Osman Can arasındaki tartışma biraz duruldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası adalarına giden Gönüllüler takımı tartışmaya orada devam etti. Ramazan, Nagihan ve Sude adanın bir köşesinde konuşurken, diğer tarafta Barış Murat, Osman Can ve Onur Alp konuşuyordu. Barış ve Ramazan’ın birbirlerine olan söylemleri yarışmasının gidişatının daha da farklı boyuta taşıdı. Her iki yarışmacıda birbirlerine meydan okudu.
Ramazan’ın Barış Murat Yağcı için kullandığı ağır eleştiriler geceye damgasını vurdu. Barış’ın İstanbul’a gidip döndükten sonra Onur Alp yaklaşmasını, strateji yapmadığını, zayıf yarışmacı seçmediğini ve Nobre oyundan çıkması sonucu oyuna dahil olmak istememesi gibi durumlarını ele alarak ağır sözler kullandı. “Tatar Ramazan” olarak kendisini adlandıran Ramazan’ın sözlerine karşılık Nagihan’dan da “ Çer çöpler” ithamı geldi.
Barış Murat Yağcı ise Ramazan ve Nagihan’ın bir koalisyon kurduğunu, kendisini daha önceki yarışmadaki başarılarını unuttuklarını, Ramazan’ı düeolla oyunlarına sokup, ona zor anlar yaşatmak istediğini dile getirdi. Ramazan ve Nagihan’ın farklı stratejiler geliştirdiğini ifade etti.
