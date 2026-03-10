Menü Kapat
TGRT Haber
 Funda Aydın

Bayhan pilav yapmayı bıraktı! Survivor 2026’da Ünlüler aç kaldı!

Survivor 2026’da pirinç krizi büyüdü. Ünlüler takımında sık sık pilav yapmasıyla konuşulan Bayhan Gürhan, artık pilav yapmayacağını söyleyince takımda şaşkınlık yaşanmıştı. Bayhan’ın kararı sonrası Ünlüler takımındaki bazı yarışmacılar aç kaldıklarını dile getirdi. Sercan ve Seren Ay pilav yapma sırası ile ilgili tartıştı.

Bayhan pilav yapmayı bıraktı! Survivor 2026'da Ünlüler aç kaldı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.03.2026
20:44
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
20:49

Ünlüler takımında sık sık pilav yapmasıyla gündeme gelen Bayhan’ın pilav yapmaması takımda pirinç krizinin büyümesine yol açtı. Yaşanan gelişmelerin ardından ile Serenay Aktaş arasında pilav yapma sırası nedeniyle tartışma çıktı. Ada yaşamının getirdiği stres ve açlık, yarışmacılar arasındaki gerilimi artırırken, Ünlüler takımında yaşanan pirinç krizi sosyal medyada da gündem oldu.

SURVİVOR’DA ÜNLÜLER TAKIMI AÇ KALDI

Bayhan’ın sürekli yemek yaptığı için oyunlardaki performansının düştüğünü söylemesi üzerine pilav yapmayacağını açıklamıştı. Ünlüler takımı kendi arasında pilav pişirme sırası yaptı. Takım içerisinde pilav yapma sırasında yaşanılan aksilik Sercan Yıldırım ve Seren Ay Çetin arasında sabah saatlerinde gerilim yaşandı.

Bayhan pilav yapmayı bıraktı! Survivor 2026’da Ünlüler aç kaldı!

Sercan’ın “ Bir tek şey yüzünden tek bir sebep yüzünden görev dağılımı değişmemeli. Bundan bahsediyorum ben sana. Ne istiyorsun? Ne olsun? Tek bir gerginlikte bütün sistem mi değişsin? Hiç mi nazımız birbirine geçmiyor?” söylemleriyle arkadaşlarına isyan etti.

Bayhan pilav yapmayı bıraktı! Survivor 2026’da Ünlüler aç kaldı!

Seren Ay ise, “ Ben uykumdan sabah 8’de pilavı yapacak olan arkadaşımın söylenmesiyle uyanmak zorunda değilim. “ diyerek Sercan’ın eleştirilerinden rahatsız olduğunu ifade etti.

Bayhan pilav yapmayı bıraktı! Survivor 2026’da Ünlüler aç kaldı!

SEREN AY’DAN SERCAN’A “ KONUŞMANI İSTEMİYORUM”

Seren Ay Ünlüler adasında kavga edip tartışmadığı çok az takım arkadaşı kaldı. Sercan Yıldırım’la da birkaç kez ada yaşantısında tartışmaya giren Seren Ay, pilav konusunda tartıştı. Sercan’ın söylemlerine ve nazına dayanamadı. Seren Ay, Sercan’ın “ Ne istiyorsun?” söylemlerine karşılık, “ Senin konuşmamanı istiyorum” diyerek söylemde bulundu.

Bayhan pilav yapmayı bıraktı! Survivor 2026’da Ünlüler aç kaldı!

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Bayhan pilav yapmayı bıraktı! Survivor 2026’da Ünlüler aç kaldı!

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
#sercan yıldırım
#Ünlüler Takımı
#Survivor 16 Mart
#Bayhan
#Seren Ay Çetin
#Pirinç Krizi
#Magazin
