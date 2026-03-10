Bayhan pilav yapmayı bıraktı! Survivor 2026’da Ünlüler aç kaldı!

Kategoriler
Ünlüler takımında sık sık pilav yapmasıyla gündeme gelen Bayhan’ın pilav yapmaması takımda pirinç krizinin büyümesine yol açtı. Yaşanan gelişmelerin ardından Sercan Yıldırım ile Serenay Aktaş arasında pilav yapma sırası nedeniyle tartışma çıktı. Ada yaşamının getirdiği stres ve açlık, yarışmacılar arasındaki gerilimi artırırken, Ünlüler takımında yaşanan pirinç krizi sosyal medyada da gündem oldu.
Bayhan’ın sürekli yemek yaptığı için oyunlardaki performansının düştüğünü söylemesi üzerine pilav yapmayacağını açıklamıştı. Ünlüler takımı kendi arasında pilav pişirme sırası yaptı. Takım içerisinde pilav yapma sırasında yaşanılan aksilik Sercan Yıldırım ve Seren Ay Çetin arasında sabah saatlerinde gerilim yaşandı.
Sercan’ın “ Bir tek şey yüzünden tek bir sebep yüzünden görev dağılımı değişmemeli. Bundan bahsediyorum ben sana. Ne istiyorsun? Ne olsun? Tek bir gerginlikte bütün sistem mi değişsin? Hiç mi nazımız birbirine geçmiyor?” söylemleriyle arkadaşlarına isyan etti.
Seren Ay ise, “ Ben uykumdan sabah 8’de pilavı yapacak olan arkadaşımın söylenmesiyle uyanmak zorunda değilim. “ diyerek Sercan’ın eleştirilerinden rahatsız olduğunu ifade etti.
Seren Ay Ünlüler adasında kavga edip tartışmadığı çok az takım arkadaşı kaldı. Sercan Yıldırım’la da birkaç kez ada yaşantısında tartışmaya giren Seren Ay, pilav konusunda tartıştı. Sercan’ın söylemlerine ve nazına dayanamadı. Seren Ay, Sercan’ın “ Ne istiyorsun?” söylemlerine karşılık, “ Senin konuşmamanı istiyorum” diyerek söylemde bulundu.
