Bayhan pilav yapmayı bıraktı! Survivor 2026’da Ünlüler aç kaldı!

Ünlüler takımında sık sık pilav yapmasıyla gündeme gelen Bayhan’ın pilav yapmaması takımda pirinç krizinin büyümesine yol açtı. Yaşanan gelişmelerin ardından Sercan Yıldırım ile Serenay Aktaş arasında pilav yapma sırası nedeniyle tartışma çıktı. Ada yaşamının getirdiği stres ve açlık, yarışmacılar arasındaki gerilimi artırırken, Ünlüler takımında yaşanan pirinç krizi sosyal medyada da gündem oldu.

SURVİVOR’DA ÜNLÜLER TAKIMI AÇ KALDI

Bayhan’ın sürekli yemek yaptığı için oyunlardaki performansının düştüğünü söylemesi üzerine pilav yapmayacağını açıklamıştı. Ünlüler takımı kendi arasında pilav pişirme sırası yaptı. Takım içerisinde pilav yapma sırasında yaşanılan aksilik Sercan Yıldırım ve Seren Ay Çetin arasında sabah saatlerinde gerilim yaşandı.

Sercan’ın “ Bir tek şey yüzünden tek bir sebep yüzünden görev dağılımı değişmemeli. Bundan bahsediyorum ben sana. Ne istiyorsun? Ne olsun? Tek bir gerginlikte bütün sistem mi değişsin? Hiç mi nazımız birbirine geçmiyor?” söylemleriyle arkadaşlarına isyan etti.

Seren Ay ise, “ Ben uykumdan sabah 8’de pilavı yapacak olan arkadaşımın söylenmesiyle uyanmak zorunda değilim. “ diyerek Sercan’ın eleştirilerinden rahatsız olduğunu ifade etti.

SEREN AY’DAN SERCAN’A “ KONUŞMANI İSTEMİYORUM”

Seren Ay Ünlüler adasında kavga edip tartışmadığı çok az takım arkadaşı kaldı. Sercan Yıldırım’la da birkaç kez ada yaşantısında tartışmaya giren Seren Ay, pilav konusunda tartıştı. Sercan’ın söylemlerine ve nazına dayanamadı. Seren Ay, Sercan’ın “ Ne istiyorsun?” söylemlerine karşılık, “ Senin konuşmamanı istiyorum” diyerek söylemde bulundu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR