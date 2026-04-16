 Funda Aydın

Bayhan’dan olay sözler! Survivor 2026’da Gönüllüler takımına laf taşıyan yarışmacı

Survivor 2026’da tansiyon giderek yükseliyor. Bayhan Gürhan, adada yaptığı özel açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Takımlar arasındaki iletişime sert tepki gösteren Bayhan, “Burada olan biteni karşı takıma taşıyanlar var” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Laf taşıyanlara yönelik sözleri sosyal medyada gündem olurken, yarışmacının “cahille sohbeti kestim” çıkışı da tartışma oluşturdu. İzleyiciler, Bayhan’ın sözlerinin kime yönelik olduğunu merak ediyor. İşte Survivor’da çok konuşulan o açıklamaların detayları…

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 19:15

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026’da rekabetin dozu her geçen gün artıyor. Adada verdiği özel röportajda Bayhan Gürhan, takımlar arasındaki bilgi akışına sert tepki gösterdi. “Burada olan biteni karşı takıma taşıyanlar var. Yavaş yavaş, kendimce tespit ediyorum” ifadelerini kullanan Bayhan, sözlerini daha da sertleştirerek laf taşıyan kişileri eleştirdi. Yarışmacının bu açıklamaları sosyal medyada hangi yarışmacıdan bahsettiğine dair tartışma konusu oldu.

BAYHAN’DAN OLAY SÖZLER!

Survivor 2026’da rekabet her geçen gün daha da sertleşirken, bu hafta erkek eleme potasına giren Bayhan Gürhan yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Ada hayatına ve takım içi dengelere dair dikkat çeken ifadeler kullanan Bayhan, bazı yarışmacıların karşı takıma bilgi sızdırdığını öne sürdü.

Özel bir röportajda konuşan Bayhan, “Burada olan biteni karşı takıma taşıyanlar var. Yavaş yavaş, kendimce tespit ediyorum” sözleriyle dikkat çekerken, açıklamalarını daha da sertleştirerek laf taşıyan kişilere tepki gösterdi. “Laf taşıyıcılar her toplumda hain olarak kabul edilmiştir. O yüzden cahille sohbeti tamamen kestim” ifadeleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bayhan’ın bu sözleri sonrası gözler ada içindeki dengelere çevrilirken, ünlü ismin kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.

BAYHAN’A SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Survivor 2026’da eleme potasına giren Bayhan Gürhan, son günlerde sergilediği tavırlarla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yarışmacının adada barakaları parçaladığı anlar ve oyun sırasında takım arkadaşlarına verdiği sert tepkiler, izleyiciler arasında tartışma oluşturdu. Sosyal medya kullanıcıları, Bayhan’ın davranışlarını eleştirirken, bu durumun halk oylamasına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. Özellikle son dönemde yaşanan gerilimler, yarışmacının destek oranının düşebileceği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Yaşanan gelişmeler sonrası gözler pazar akşamı yayınlanacak eleme oyununa çevrildi. Kritik gecede Bayhan’ın Survivor 2026 macerasına devam edip etmeyeceği netlik kazanacak. İzleyiciler ise sonuçları büyük bir merakla bekliyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı – Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
