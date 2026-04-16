Bayhan’dan olay sözler! Survivor 2026’da Gönüllüler takımına laf taşıyan yarışmacı

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026’da rekabetin dozu her geçen gün artıyor. Adada verdiği özel röportajda Bayhan Gürhan, takımlar arasındaki bilgi akışına sert tepki gösterdi. “Burada olan biteni karşı takıma taşıyanlar var. Yavaş yavaş, kendimce tespit ediyorum” ifadelerini kullanan Bayhan, sözlerini daha da sertleştirerek laf taşıyan kişileri eleştirdi. Yarışmacının bu açıklamaları sosyal medyada hangi yarışmacıdan bahsettiğine dair tartışma konusu oldu.

BAYHAN’DAN OLAY SÖZLER!

Survivor 2026’da rekabet her geçen gün daha da sertleşirken, bu hafta erkek eleme potasına giren Bayhan Gürhan yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Ada hayatına ve takım içi dengelere dair dikkat çeken ifadeler kullanan Bayhan, bazı yarışmacıların karşı takıma bilgi sızdırdığını öne sürdü.

Özel bir röportajda konuşan Bayhan, “Burada olan biteni karşı takıma taşıyanlar var. Yavaş yavaş, kendimce tespit ediyorum” sözleriyle dikkat çekerken, açıklamalarını daha da sertleştirerek laf taşıyan kişilere tepki gösterdi. “Laf taşıyıcılar her toplumda hain olarak kabul edilmiştir. O yüzden cahille sohbeti tamamen kestim” ifadeleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bayhan’ın bu sözleri sonrası gözler ada içindeki dengelere çevrilirken, ünlü ismin kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.

BAYHAN’A SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Survivor 2026’da eleme potasına giren Bayhan Gürhan, son günlerde sergilediği tavırlarla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yarışmacının adada barakaları parçaladığı anlar ve oyun sırasında takım arkadaşlarına verdiği sert tepkiler, izleyiciler arasında tartışma oluşturdu. Sosyal medya kullanıcıları, Bayhan’ın davranışlarını eleştirirken, bu durumun halk oylamasına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. Özellikle son dönemde yaşanan gerilimler, yarışmacının destek oranının düşebileceği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Yaşanan gelişmeler sonrası gözler pazar akşamı yayınlanacak eleme oyununa çevrildi. Kritik gecede Bayhan’ın Survivor 2026 macerasına devam edip etmeyeceği netlik kazanacak. İzleyiciler ise sonuçları büyük bir merakla bekliyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

