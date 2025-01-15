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Bedia Ener cenazesine katılmayan Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır'a Halil Ergün'den sitem: Ben de görüşmüyorum

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:11
Bedia Ener cenazesine katılmayan Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır&#039;a Halil Ergün&#039;den sitem: Ben de görüşmüyorum

Yaprak Dökümü dizisinde Neyyir Hanım karakteriyle yer alan Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Ener'in cenazesine sevenleri ve yakın dostları katıldı. Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün gözyaşlarına boğulurken, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır ve Deniz Çakır'a da sitem etti.

Menajerimi Ara, Duy Beni, Kara Para Aşk ve birçok projede yer aşan usta oyuncu Bedia Ener, dün yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kerem Çatay, Volkan Severcan, Helin Kandemir, Ayten Uncuoğlu ve Halil Ergün​ de katıldı. 

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI VEFASIZLIKLA SUÇLANDI 

Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey rolüyle yer alan Halil Ergün, Bedia Ener'in cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Üzüntüsünü dile getiren Halil Ergün "Çok sevdiğim arkadaşımdı" dedi. 

Bedia Ener cenazesine katılmayan Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır'a Halil Ergün'den sitem: Ben de görüşmüyorum - 1. Resim

ROL ARKADAŞLARINA TEPKİ YAĞDI 

Bedia Ener'in cenaze törenine Halil Ergün dışında eski rol arkadaşlarından hiç kimse katılmadı. Muhabirlerin 'Yaprak Dökümü'ndeki isimleri burada görmek isterdik' sözleri üzerine Halil Ergün, "Bilemem, onların tasarrufudur. Hayata bakışları başka türlü olabilir. Ben de görüşmüyorum" dedi.

Bedia Ener cenazesine katılmayan Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır'a Halil Ergün'den sitem: Ben de görüşmüyorum - 2. Resim

Sosyal medyada Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır baş sağlığı mesajı da yayınlaması tepki çekti. Yaprak Dökümü oyuncularından Bennu Yıldırımlar ve Deniz Çakır ise sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajı yayınladı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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