Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener Öztep'e veda! Halil Ergün gözyaşlarını tutamadı

14 Ocak 2025 16:31 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:33

Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Neyyir Hanım karakteriyle hafızalarda kalan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun cenaze namazına Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Ali Rıza karakteriyle beğeni toplayan Halil Ergün dahil birçok oyuncu katıldı.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu annesinin sosyal medya hesabından "Hoşçakalın Ben melek oldum" notuyla annesinin vefat​ ettiğini duyurdu. usta oyuncunun bugünkü cenaze​ namazına ise usta oyuncular akın etti.

USTA OYUNCU BEDİA ENER ÖZTEP'E VEDA

Bugün Bedia Ener Öztep, için ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye birçok isim katılırken, Yaprak Dökümü dizisinde beraber rol aldığı yakın dostunun cenaze törenine katılan Halil Ergün​, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Ünlü yapımcı Kerem Çatay, Volkan Severcan, Helin Kandemir, Ayten Uncuoğlu da usta oyuncu Bedia Ener Öztep'in cenaze törenine katılan isimler oldu. Bedia Ener Öztep'in eşi taziyeleri kabul ederken, gözyaşları da sel oldu.