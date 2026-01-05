Soruşturma başlatılmıştı! Bedri Usta hastanelik oldu

Sosyal medyada paylaşılan yüksek hesaplı adisyon ve sonrasındaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 'Bedri Usta Kebap' işletmesinin sahibi Bedrettin Aydoğdu, sağlık sorunları nedeniyle hastanelik oldu. Hakkında başlatılan yasal süreçler devam ederken Aydoğdu, hastane odasında kolunda serum takılı halde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Olaylar, bir müşterinin işletmede ödediği hesabı sosyal medyada eleştirmesiyle başladı. Eleştirilere yanıt veren Aydoğdu’nun, vatandaşa yönelik "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" şeklindeki ifadeleri kamuoyunda tepki çekti. Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Ticaret Bakanlığı da 5 ayrı ürün grubunda 'haksız fiyat artışı' incelemesi yürüttü.

SOSYAL MEDYAYA ARA VERMİŞTİ

Yaşanan gerilimin ardından Aydoğdu, takipçilerinden özür dileyerek bir süre sosyal medya platformlarını kullanmayacağını ilan etmişti. Hastaneye kaldırılma nedeni hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.