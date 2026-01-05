Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Soruşturma başlatılmıştı! Bedri Usta hastanelik oldu

Müşterisiyle girdiği polemik ve Ticaret Bakanlığı’nın incelemesi sonrası sosyal medyaya ara verdiğini açıklayan ‘Bedri Usta’ lakaplı Bedrettin Aydoğdu, hastane odasından serumlu fotoğrafını paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Soruşturma başlatılmıştı! Bedri Usta hastanelik oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 20:13

Sosyal medyada paylaşılan yüksek hesaplı adisyon ve sonrasındaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 'Bedri Usta Kebap' işletmesinin sahibi Bedrettin Aydoğdu, sağlık sorunları nedeniyle hastanelik oldu. Hakkında başlatılan yasal süreçler devam ederken Aydoğdu, hastane odasında kolunda serum takılı halde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Soruşturma başlatılmıştı! Bedri Usta hastanelik oldu

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Olaylar, bir müşterinin işletmede ödediği hesabı sosyal medyada eleştirmesiyle başladı. Eleştirilere yanıt veren Aydoğdu’nun, vatandaşa yönelik "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" şeklindeki ifadeleri kamuoyunda tepki çekti. Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Ticaret Bakanlığı da 5 ayrı ürün grubunda 'haksız fiyat artışı' incelemesi yürüttü.

Soruşturma başlatılmıştı! Bedri Usta hastanelik oldu

SOSYAL MEDYAYA ARA VERMİŞTİ

Yaşanan gerilimin ardından Aydoğdu, takipçilerinden özür dileyerek bir süre sosyal medya platformlarını kullanmayacağını ilan etmişti. Hastaneye kaldırılma nedeni hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma başlatılmıştı! Bedri Usta hastanelik oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
Bedri Usta'dan ders gibi yeni video! Herkese istediği maaşı vermişti
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.