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Bedri Usta'dan ders gibi yeni video! Herkese istediği maaşı vermişti

14-01-2025 10:02 | Güncelleme: 14-01-2025 10:08
Kaynak: Her çalışanının istediği maaşı vermişti! Bedri Ust | Editör : Suat Vilgen

Adana'nın ünlü kebapçısı Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu), personelleriyle gerçekleştirdiği zam toplantısıyla gündeme oturmuştu. Çalışanlarından önüne bıraktığı boş kağıtlara yeni yıl için maaş beklentilerini yazmasını isteyen Bedri Usta, daha sonra topladığı kağıtlardaki tüm maaş taleplerini olduğu gibi kabul ettiğini ilan etmişti. Aydoğdu yaptığı bu jestin büyük ses getirmesinin ardından yeni bir video çekerek, birçok işverene ders olacak nitelikte sözler sarf etti. "BİR TEK BEN MUTLUYSAM İŞİ YARAMIYOR" Bedri Usta, sosyal medyadan paylaştığı videosunda, "3 gündür tam bütün Türkiye beni konuşuyor. Ben ekstre bir şey yapmadım. Sen insanların hak ettiği parayı, emeklerinin karşılığını verdim. Ben diyorum ki her ay 500, 1 milyon niye kazanıyorsunuz. 100 de olur 200 de olur. Bireysel mutluluk iyi değil. Eğer ben tek başıma mutluysam işe yaramıyor" ifadelerini kullandı. "ADAMIN BEYNİ DOLUYKEN SANA SİR ŞEY VEREMEZ" Herkesin mutlu olması gerektiğini belirten Bedri Usta sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bugün dükkana geldiğimde, eğer benim yanımda çalışan personel evinin kirasını ödeyemediyse, çocuğun okul servisini ödeyemediyse, hanımına pazar parası vermediyse, elektrik su doğal gaz faturasını ödeyemiyorsa bu personel sana ne verebilir? Sen ondan nasıl verim alabilirsin? İş yapmasını beklersin? o adamdan iş beklemen için, o adamın beynini boşaltman gerekiyor. Adamın beyni doluyken sana bir şey veremez."

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