Ben Bilmem Eşim Bilir kurgu mu? İddialar sosyal medyayı salladı

İlk olarak Ben Bilmem Eşim Bilir 2012-2015 yılları arasında sunuculuk görevini İlker Ayrık yürüttü. Daha sonra ise 2016 yılında Şule Zeybek sunuculuk görevini üstlendi. Son olarak ise 2016-2018 yılları arasında ise Ufuk Özkan, Ben Bilmem Eşim Bilir programının sunucusu olarak yer aldı. Yarışma programı hakkında yıllar sonra gündem olacak iddialar ortaya atıldı.

BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KURGU MU?

Setlerde çalışan Yener Yalçın sık sık setlerle ilgili gelen sorulara cevap veriyor. Son olarak, "Ben Bilmem Eşim Bilir'deki eşler evli mi?" sorusuna cevap veren Yener Yalçın, "Kankacım hayır. Nerden biliyorum. Çünkü setteki bazı arkadaşlarımız o projede çalıştı. Yani konuk olarak gittiler ve evli olmadıklarını şahsen biliyorum. Sordum da 'Dedim ki sen evli değil misin. Ben seni yarışmada gördüm' falan. 'Hayır evli değilim' dedi.

Bazılarının oyuncu olduğunu iddia eden Yener Yalçın, "İkincisi sette yine bu sanattan veya bazı birimlerden bazı arkadaşlarım yine oraya konuk olarak katıldı. Yani orada evli çiftmiş gibi davrandılar. Ajanstan gelen oyuncuları da biliyorum. Yani yardımcı olarak setlerde gördüğüm yine orada evli çifti oynayan tipler var. Zaten arkadaşlar zaten şeyden de belli oluyor. Yani kast. Oyuncu da var aralarında, ekipte çalışıp işte 'Gel evli çift gibi oyna! dediğiniz tipler de var. Akrabalar var, çok yakın arkadaşlar var evli çifti oynayan. O yüzden ben hepsi olmasa da, bir bölümünün evli olmadığını biliyorum" dedi.