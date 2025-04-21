Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ben Bilmem Eşim Bilir kurgu mu? İddialar sosyal medyayı salladı

Bir dönem İlker Ayrık'ın daha sonra ise Ufuk Özkan ile Şule Zeybek'in sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 14:35

İlk olarak Ben Bilmem Eşim Bilir 2012-2015 yılları arasında sunuculuk görevini İlker Ayrık yürüttü. Daha sonra ise 2016 yılında Şule Zeybek sunuculuk görevini üstlendi. Son olarak ise 2016-2018 yılları arasında ise Ufuk Özkan, Ben Bilmem Eşim Bilir programının sunucusu olarak yer aldı. Yarışma programı hakkında yıllar sonra gündem olacak iddialar ortaya atıldı.

BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KURGU MU?

Setlerde çalışan Yener Yalçın sık sık setlerle ilgili gelen sorulara cevap veriyor. Son olarak, "Ben Bilmem Eşim Bilir'deki eşler evli mi?" sorusuna cevap veren Yener Yalçın, "Kankacım hayır. Nerden biliyorum. Çünkü setteki bazı arkadaşlarımız o projede çalıştı. Yani konuk olarak gittiler ve evli olmadıklarını şahsen biliyorum. Sordum da 'Dedim ki sen evli değil misin. Ben seni yarışmada gördüm' falan. 'Hayır evli değilim' dedi.

Ben Bilmem Eşim Bilir kurgu mu? İddialar sosyal medyayı salladı

Bazılarının oyuncu olduğunu iddia eden Yener Yalçın, "İkincisi sette yine bu sanattan veya bazı birimlerden bazı arkadaşlarım yine oraya konuk olarak katıldı. Yani orada evli çiftmiş gibi davrandılar. Ajanstan gelen oyuncuları da biliyorum. Yani yardımcı olarak setlerde gördüğüm yine orada evli çifti oynayan tipler var. Zaten arkadaşlar zaten şeyden de belli oluyor. Yani kast. Oyuncu da var aralarında, ekipte çalışıp işte 'Gel evli çift gibi oyna! dediğiniz tipler de var. Akrabalar var, çok yakın arkadaşlar var evli çifti oynayan. O yüzden ben hepsi olmasa da, bir bölümünün evli olmadığını biliyorum" dedi.

Ben Bilmem Eşim Bilir kurgu mu? İddialar sosyal medyayı salladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arzum Onan 16 yıl sonra oyunculuğa geri dönüyor

Sıkça Sorulan Sorular

BEN BİLMEM EŞİM BİLİR BİTTİ Mİ?
Yarışmanın 4 sezon 315 bölüm süren, 19 Temmuz 2012 - 4 Eylül 2015 tarihleri arası "sadece stüdyo" formatındaki sunuculuğunu İlker Ayrık yapmıştır. 11 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan stüdyo - ev formatının sunuculuğunu Ufuk Özkan ve Şule Zeybek paylaşmaktadır. İstanbul'da çekilmiştir.
ETİKETLER
#yarışma
#oyunculuk
#ilker ayrık
#iddialar
#ufuk özkan
#Ben Bilmem Eşim Bilir
#Şule Zeybek
#Kurgu
#Yener Yalçın
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.