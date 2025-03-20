Berdan Mardini canlı yayında vasiyetini açıkladı

Ünlü türkücü Berdan Mardini son katıldığı programda açıklamalarıyla yine dikkat çekti. Canlı yayında itiraflarını sıralayan türkücü vasiyetini de açıklayarak, "Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok. Normal bir yere gömseler de olur'' dedi.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü türkücü Berdan Mardini, katıldığı canlı yayın programında vasiyetini açıkladı.

BERDAN MARDİNİ VASİYETİNİ AÇIKLADI

Mardini, ''Herkesin gideceği yer belli. Ben de öleceğimi biliyorum. Hatta bazen düşünüyorum da paylaştıklarım da paylaşmadıklarım da var. Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor. Madde olarak kime ne verilecek, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, neyin olmasını istiyorum. Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok. Normal bir yere gömseler de olur'' dedi.

BOTOKS İTİRAFI GELDİ

Mardini, sözlerinin devamında 'botıks yaptırdığını da itiraf ederek, Botoks yapmıyorum demiyorum. Ben mesela 3-4 ayda bir botoks tazelerim alın kırışıklığı için ufaktan. Şimdi gül suyu kullanıyorum sürekli. Ben sadece sene 1 kere yapıyorum o da çok az bir şey.'' diye konuştu.