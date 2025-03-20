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 | Dilek Ulusan

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz dizi ve filmlerin yönetmeni Osman Sınav 69 yaşında hayatını kaybetti.

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Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 17:10

Türk televizyon tarihine damga vuran projeleriyle hafızalara kazınan Osman Sınav'dan acı haber geldi. Unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi'nin seyircisiyle buluşmasında önemli bir isim olan Osman Sınav hayatını kaybetti.

OSMAN SINAV HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan Osman Sınav 69 yaşında vefat etti. Tedavi gören usta yönetmeni geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu projenin Aslan beyi Selçuk Yöntem, avukat Elif’i Özgü Namal ve Çakır’ı Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

OSMAN SINAV KİMDİR?

Yazdığı 500'e yakın reklam filmi ve kampanyayla uzun soluklu reklamcılık tecrübesine 1987'de son noktayı koyan Sınav, artık sadece sinema projeleri üzerine yoğunlaşmak istiyordu. TV dizileri ve uzun metrajlı filmleri başlatan yönetmen, aynı yıl başrollerini Haluk Kurtoğlu ve Alev Sezer'in paylaştıkları Bir Muharririn Ölümü isimli TV filmi için kamera arkasındaydı. Ardından 1989'da senaryosunu İlhami Algör ile birlikte yazdıkları Hünkarın Bir Günü geldi. 1990'da Yalancı Şafak, Küçük Dünya ve Aşka Kimse Yok filmlerini çeken Sınav, 1993'te Süper Baba isimli TV dizisinin yönetmenliğini yaptı. 1994'te Mehmet Aslantuğ’a en iyi oyuncu, kendisine de en iyi yönetmen dallarında Altın Portakal kazandıracak Yalancı'yı çekti.

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Sıkça Sorulan Sorular

OSMAN SINAV KİMDİR, EVLİ Mİ?
1956 Burdur doğumlu Osman Sınav, Melek Apartmanı, Mavi Düşler ve Sıcak Saatler gibi diğer TV dizilerine de imza attı. Yönetmen, daha önce de birlikte çalıştığı Mehmet Aslantuğ ve Ayşegül Aldinç’in başrollerini paylaştıkları Gerilla isimli filmi 1998’de izleyiciyle buluşturdu. Tomris Oğuzalp filmdeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Altın Portakal ödülünün sahibi oldu. Kenan İmirzalıoğlu’nu keşfeden yönetmen, onun güçlü bir yüzü olduğunu düşünüyordu ve İmirzalıoğlu-Sınav ortaklığı 1998’de Deli Yürek isimli diziyle start aldı. 2001’de filmi için kamera arkasına geçen Sınav, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi’yle hatırı sayılır bir gişe başarısı elde etti. 2002 yılında Savaş Dinçel’in de aralarında olduğu oyuncu kadrosuyla Ekmek Teknesi’ne imza atan Sınav, Kurtlar Vadisi’nin de 55. bölümüne kadar yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptı.
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