Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihine damga vuran projeleriyle hafızalara kazınan Osman Sınav'dan acı haber geldi. Unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi'nin seyircisiyle buluşmasında önemli bir isim olan Osman Sınav hayatını kaybetti.

OSMAN SINAV HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan Osman Sınav 69 yaşında vefat etti. Tedavi gören usta yönetmeni geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı ve iyi dost olduğu projenin Aslan beyi Selçuk Yöntem, avukat Elif’i Özgü Namal ve Çakır’ı Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

OSMAN SINAV KİMDİR?

Yazdığı 500'e yakın reklam filmi ve kampanyayla uzun soluklu reklamcılık tecrübesine 1987'de son noktayı koyan Sınav, artık sadece sinema projeleri üzerine yoğunlaşmak istiyordu. TV dizileri ve uzun metrajlı filmleri başlatan yönetmen, aynı yıl başrollerini Haluk Kurtoğlu ve Alev Sezer'in paylaştıkları Bir Muharririn Ölümü isimli TV filmi için kamera arkasındaydı. Ardından 1989'da senaryosunu İlhami Algör ile birlikte yazdıkları Hünkarın Bir Günü geldi. 1990'da Yalancı Şafak, Küçük Dünya ve Aşka Kimse Yok filmlerini çeken Sınav, 1993'te Süper Baba isimli TV dizisinin yönetmenliğini yaptı. 1994'te Mehmet Aslantuğ’a en iyi oyuncu, kendisine de en iyi yönetmen dallarında Altın Portakal kazandıracak Yalancı'yı çekti.