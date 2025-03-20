Bizimkiler'in oyuncusu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

FİLİZ KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

1949 yılında doğan Küçüktepe, Züğürt Ağa, Bombacı, Şöhret Tutkusu ve Bir Sevgi İstiyorum gibi yapımlarda rol aldı. Filiz Küçüktepe asıl çıkışını Bizimkiler dizisiyle yaptı.