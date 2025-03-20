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 | Dilek Ulusan

Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen Duygu German ilk kez konuştu

Oyuncu Devrim Özkan'dan ayrılan futbolcu Lucas Torreira'nın adı sosyal medya fenomeni Duygu German ile anılmaya başladı. Reklam filmi için bir araya gelen iki ismin aşk yaşadığı iddia edildi. Duygu German iddialar hakkında ilk kez konuştu.

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Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen Duygu German ilk kez konuştu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 13:24

Devrim Özkan ile ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız orta sahası Lucas Torreira son olarak sosyal medya fenomeni Duygu German ile gittiği kafede görüntülendi. İki ismin aşk yaşadığı iddialarına ilk cevap Duygu German'dan geldi.

DUYGU GERMAN LUCAS HAKKINDA KONUŞTU

Oyuncu Devrim Özkan ile hem magazin hem de futbol gündeminden düşmeyen ilişkisine geçtiğimiz yaz nokta koyan Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira'nın yeni aşkının Duygu German olduğu iddia edilmişti. İddialara sebep olan durum ise Uruguaylı oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraftı. Fotoğrafı German da paylaşmış, ikili birbirlerini takip etmeye başlamıştı.

Instagram'da yaklaşık 305 bin, TikTok'ta ise 245 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, yaptığı açıklamayla gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Instagram'da yaklaşık 305 bin, TikTok'ta ise 245 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, yaptığı açıklamayla gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Duygu German açıklamasında; "Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da aynı projelerde görebilirsiniz. Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

DUYGU GERMAN KİMDİR?
Duygu German İzmir doğumludur. Fitness ve GYM alanında kendisini geliştiren Duygu German, sosyal medya hesapları aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır. Sosyal medya hesaplarında 300 bine yakın takipçisi vardır.
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