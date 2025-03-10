Berdan Mardini'nin evliliğine maddi engel: Para lazım

Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kuran Berdan Mardini özel hayatında da aradı aşkı buldu. Kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşayan Mardini evlilik sorusuna maddi sıkıntıları örnek gösterdi.

EVLİLİK KARARINA MADDİ ENGEL

Olaylı bir boşanma süreci geçiren Berdan Mardini, şimdi ise kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşıyor. Yaş farkına da değinen Mardini "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz.” dedi.

Pınar Kerimoğlu’nun konuğu olan Berdan Mardini evlilik ile ilgili düşüncelerini de söyleyen Berdan Mardini, “Kendisi benim eşim zaten. Dilara’yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Berdan Mardini markamız için yatırım yaptık, dünya çapında bir marka yapmak istiyoruz onu. Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu." dedi.