Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Berdan Mardini'nin evliliğine maddi engel: Para lazım

Şarkıcılığın yanı sıra 120 milyon TL'ye fabrika kuran Berdan Mardini son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşayan 46 yaşındaki Mardini evlilik kararının maddi sorunlarla karşılaştığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Berdan Mardini'nin evliliğine maddi engel: Para lazım
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 17:46

Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kuran Berdan Mardini özel hayatında da aradı aşkı buldu. Kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşayan Mardini evlilik sorusuna maddi sıkıntıları örnek gösterdi.

EVLİLİK KARARINA MADDİ ENGEL

Olaylı bir boşanma süreci geçiren Berdan Mardini, şimdi ise kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşıyor. Yaş farkına da değinen Mardini "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz.” dedi.

Pınar Kerimoğlu’nun konuğu olan Berdan Mardini evlilik ile ilgili düşüncelerini de söyleyen Berdan Mardini, “Kendisi benim eşim zaten. Dilara’yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Berdan Mardini markamız için yatırım yaptık, dünya çapında bir marka yapmak istiyoruz onu. Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fahriye Evcen golf oynamaya gitti, takipçilerinin sabrı taştı: Zengin olduğunu biliyoruz
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.