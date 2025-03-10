Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fahriye Evcen golf oynamaya gitti, takipçilerinin sabrı taştı: Zengin olduğunu biliyoruz

Sık sık çıktığı tatillerden fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen, son olarak ise golf oynarken çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kazancıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen bu sefer takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fahriye Evcen golf oynamaya gitti, takipçilerinin sabrı taştı: Zengin olduğunu biliyoruz
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 16:06

Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ve küçük oğlu Kerem'in doğmasıyla ekranlara ara veren Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta karlar içinde 4x4 aracıyla verdiği pozla çok konuşulmuştu. Fahriye Evcen bugün yaptığı paylaşımla ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

GOLF OYNAMAYA GİTTİ, 17 TANE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medyada 14 milyona yakın takipçisi bulunan Fahriye Evcen her paylaşımıyla haber olmayı başarıyor. Sık sık gezintilerinden fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen, son paylaşımıyla takipçilerinden eleştiri aldı.

Eşi Burak Özçivit ile beraber golf oynamaya giden Fahriye Evcen 17 tane fotoğraf paylaşınca takipçilerinin hışmına uğradı. Golfteki hünerlerini sergilediği anları Lana Del Rey'in "Chemtrails over the Country Club" şarkısı eşliğinde paylaşan oyuncu, "Tamam anladık golf oynuyorsun", "Zenginsiniz" "Golf oynamaya değil fotoğraf çekilmeye gitmiş" gibi yorumlar aldı.

Geçtiğimiz haftalarda lüks 4x4 arazi tipi kamyonunun önünde pozlarla gündem olan 38 yaşındaki Evcen, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aliye Uzunatağan'dan Kızılcık Şerbeti müjdesi geldi! İzleyiciyi sevindirdi, tek şikayetini açıkladı
ETİKETLER
#türkiye
#burak özçivit
#Fahriye Evcen
#golf
#Aydınlık gelecek
#eleştiri
#zenginlik
#Ünlüler
#sosyal-medya
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.