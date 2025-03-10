Fahriye Evcen golf oynamaya gitti, takipçilerinin sabrı taştı: Zengin olduğunu biliyoruz

Sık sık çıktığı tatillerden fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen, son olarak ise golf oynarken çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kazancıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen bu sefer takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ve küçük oğlu Kerem'in doğmasıyla ekranlara ara veren Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta karlar içinde 4x4 aracıyla verdiği pozla çok konuşulmuştu. Fahriye Evcen bugün yaptığı paylaşımla ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

GOLF OYNAMAYA GİTTİ, 17 TANE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medyada 14 milyona yakın takipçisi bulunan Fahriye Evcen her paylaşımıyla haber olmayı başarıyor. Sık sık gezintilerinden fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen, son paylaşımıyla takipçilerinden eleştiri aldı.

Eşi Burak Özçivit ile beraber golf oynamaya giden Fahriye Evcen 17 tane fotoğraf paylaşınca takipçilerinin hışmına uğradı. Golfteki hünerlerini sergilediği anları Lana Del Rey'in "Chemtrails over the Country Club" şarkısı eşliğinde paylaşan oyuncu, "Tamam anladık golf oynuyorsun", "Zenginsiniz" "Golf oynamaya değil fotoğraf çekilmeye gitmiş" gibi yorumlar aldı.

Geçtiğimiz haftalarda lüks 4x4 arazi tipi kamyonunun önünde pozlarla gündem olan 38 yaşındaki Evcen, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.