Berfu Yenenler ile Eser Yenenler gösterilerini iptal etti: Gülmeye ve güldürmeye yüzümüzün olmamasından kaynaklı

28 Ocak 2025 12:10 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:10

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti, Samsun'da gerçekleşmesini planladıkları gösterilerini iptal etme kararı aldı. Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından birçok ünlü konserlerini iptal ederken, Berfu ile Eser Yenenler çifti de gösterilerini iptal ettiklerini, "Sebebi tamamen yaşadığımız olay sebebiyle gülmeye ve güldürmeye yüzümüzün olmamasından kaynaklı" sözleriyle duyurdu.

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde bir gün yas ilan edilirken, ünlü isimler de konserlerini erteledi. Berfu ile Eser Yenenler çifti de gösterilerini iptal ettiklerini duyurarak takipçilerini bilgilendirdi.

YENENLER ÇİFTİ GÖSTERİLERİNİ İPTAL ETTİ

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzülerek yarınki 'Çift Terapisi' Samsun stand - up gösterimizi iptal etme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum. Sebebi tamamen yaşadığımız olay sebebiyle gülmeye ve güldürmeye yüzümüzün olmamasından kaynaklı. Hayatımıza ve işlerimize devam ediyoruz arka planda tabii ki ama sahneye çıkıp, 1.5 saat güldürecek gücümüz yoktu. Samsun, biz yine en güzel günlerde kavuşuruz olur mu? Gösterimizi sold - out yapan hepinizi gözlerinizden öpüyoruz." dedi.

CEM YILMAZ

Gülşen, Haluk Levent, İbrahim Tatlıses ve Edis gibi birçok sanatçı da konserlerini iptal etti. Cem Yılmaz, Bolu Kartalkaya'daki otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle 22 ve 23 Ocak'ta yapılması planlanan gösterilerini ileri bir tarihe erteledi.