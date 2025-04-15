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 | Dilek Ulusan

Berfu Yenenler, üçüncü çocuk açıklaması geldi

Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen Berfu Yenenler, katıldığı programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. İki oğlu bulunan Berfu Yenenler, üçüncü çocuk sinyalini verdi.

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Berfu Yenenler, üçüncü çocuk açıklaması geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 17:07

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, 2019 yılında ilk oğlu Kuzey'i, 2021 yılında ikinci çocuğu Mete'yi dünyaya getirdi. Sosyal medya paylaşımları ve sunuculuk yaptığı programla çok konuşulan Berfu Yenenler, üçüncü çocuk açıklamasıyla da dikkat çekti.

BERFU YENENLER ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU İSTİYOR

Yenenler; "Üçüncü çocuğu düşünmeye başladık. 29 yaşındayım, bu sene 30 olacağım gücüm var. İkisi de okula başladı. Üçüncü çocuk için şimdi güzel vakitler olabilir" dedi.

Berfu Yenenler, üçüncü çocuk açıklaması geldi

ilk kez ikinci çocuğu Mete hakkında konuşan Berfu Yenenler, Mete'yi kucağına alana kadar zor süreçlerden geçtiğini belirtti. Berfu Yeneler, "Mete düşük tehlikesi olan bir gebelikti. O sırada gittiğimiz başka bir doktor, 'bu çocuk down sendromlu olacak' dedi. 'Bunu öğrenmek için bir test yapılıyor ama o testi size yapmam bu riski almam çünkü siz ünlüsünüz o riske girmiyorum' dedi. Hatta 'yaşaması da beklenmiyor' dedi. Sonra kendi doktorum Mete Bey, 'öyle bir şey yok sakin olun' dedi. Biz de doktorumuz Mete’nin ismini oğlumuza verdik." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Berfu Yenenler, üçüncü çocuk açıklaması geldi
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