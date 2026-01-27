Menü Kapat
10°
Bergüzar Korel 4 ayda 20 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını tek tek anlattı

Son olarak Annem Ankara dizisinde rol alan Bergüzar Korel, bir dönem aldığı kilolarla dikkat çekerken bu sefer ise fit görünümüyle yorum yağmuruna tutuldu. 4 ayda 20 kilo veren 43 yaşındaki Bergüzar Korel, nasıl zayıfladığını tek tek açıkladı.

Bergüzar Korel 4 ayda 20 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını tek tek anlattı
Binbir Gece, Vatanım Sensin, Muhteşem Yüzyıl ve Karadayı gibi dizilerde rol alan Bergüzar Korel, 3 çocuğunun eğitimi için bir süre İngiltere'de yaşadı. Çocuklarının doğumuyla beraber kilosunda değişimler olan Bergüzar Korel, son 4 ay içinde bambaşka bir görünüme kavuştu.

BERGÜZAR KOREL ZAYIFLAMA SIRRINI TEK TEK PAYLAŞTI

2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, ilk çocuğunu 2010 yılında kucağına aldı. Bergüzar Korel daha sonra ise 2020 yılında oğlu Han'ı 2021 Kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağını aldı. Bu süreçte aldığı kiloları da gizlemeyen Bergüzar Korel, doğumla beraber vücudunda oluşan değişimleri de takipçileriyle paylaştı.

Bergüzar Korel 4 ayda 20 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını tek tek anlattı

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinin arkasında disiplinli bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayarak "Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu" diyerek sırrını paylaştı.

Bergüzar Korel 4 ayda 20 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını tek tek anlattı
#Magazin
