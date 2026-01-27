Bergüzar Korel 4 ayda 20 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını tek tek anlattı

Binbir Gece, Vatanım Sensin, Muhteşem Yüzyıl ve Karadayı gibi dizilerde rol alan Bergüzar Korel, 3 çocuğunun eğitimi için bir süre İngiltere'de yaşadı. Çocuklarının doğumuyla beraber kilosunda değişimler olan Bergüzar Korel, son 4 ay içinde bambaşka bir görünüme kavuştu.

BERGÜZAR KOREL ZAYIFLAMA SIRRINI TEK TEK PAYLAŞTI

2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, ilk çocuğunu 2010 yılında kucağına aldı. Bergüzar Korel daha sonra ise 2020 yılında oğlu Han'ı 2021 Kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağını aldı. Bu süreçte aldığı kiloları da gizlemeyen Bergüzar Korel, doğumla beraber vücudunda oluşan değişimleri de takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinin arkasında disiplinli bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayarak "Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu" diyerek sırrını paylaştı.