Berk Atan duygusal paylaşımıyla hüzünlendirdi! Günlerce hastanede kalmıştı

Gönül Dağı dizisinde Taner karakteriyle yer alan Berk Atan, set dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası zor günler geçirdi. 7 kaburgasının kırıldığını belirten Berk Atan, "Annemin doğum günüydü" dedi.
İçinde bulunduğu araç şarampole yuvarlanmasıyla ağır yaralanan oyuncu Berk Atan, uzun süre hastane tedavi altında tutuldu. Setlere geri dönen Berk Atan'dan duygusal paylaşım geldi.
Hastaneden çıkışının ardından bir süre dinlenmeye çekilen Berk Atan, uzun süre sonra ilk kez arkadaş grubuyla bir araya geldi. O anlara dair yaptığı yeni paylaşımda ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Artık canım acımadan gülebiliyorum… Çok şükür." notunu düştü.
Tekrar Sivrihisar’daki sete dönen ve çekimlere başlayan oyuncuyu, set ekibi ve oyuncu arkadaşları sevgi seliyle karşıladı. Atan, “Rabbim beni aileme ve sevenlerime bağışladı. Büyük bir kaza geçirdim. Yedi kaburga kemiğim kırıldı. Çok şükür şu an iyiyim. Daha da iyi olacağım. Kaza geçirdiğim gün annemin doğum günüydü. Rabbim beni anneme bağışladı” dedi.