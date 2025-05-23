Berk Atan duygusal paylaşımıyla hüzünlendirdi! Günlerce hastanede kalmıştı

İçinde bulunduğu araç şarampole yuvarlanmasıyla ağır yaralanan oyuncu Berk Atan, uzun süre hastane tedavi altında tutuldu. Setlere geri dönen Berk Atan'dan duygusal paylaşım geldi.

7 KABURGASI KIRILAN BERK ATAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Hastaneden çıkışının ardından bir süre dinlenmeye çekilen Berk Atan, uzun süre sonra ilk kez arkadaş grubuyla bir araya geldi. O anlara dair yaptığı yeni paylaşımda ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Artık canım acımadan gülebiliyorum… Çok şükür." notunu düştü.

Tekrar Sivrihisar’daki sete dönen ve çekimlere başlayan oyuncuyu, set ekibi ve oyuncu arkadaşları sevgi seliyle karşıladı. Atan, “Rabbim beni aileme ve sevenlerime bağışladı. Büyük bir kaza geçirdim. Yedi kaburga kemiğim kırıldı. Çok şükür şu an iyiyim. Daha da iyi olacağım. Kaza geçirdiğim gün annemin doğum günüydü. Rabbim beni anneme bağışladı” dedi.

