Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gönül Dağı oyuncusu Berk Atan son sağlık durumunu paylaştı! Günlerce yoğun bakımda kaldı

Gönül Dağı dizisinde rol Berk Atan, geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu. Günlerce yoğun bakımda kalan Berk Atan son sağlık durumunu paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gönül Dağı oyuncusu Berk Atan son sağlık durumunu paylaştı! Günlerce yoğun bakımda kaldı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 11:52

Gönül Dağı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip Berk Atan, geçtiğimiz ay Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkutmuştu. Uzun bir tedavi süreci geçiren 33 yaşındaki Berk Atan, taburcu olduktan sonra ilk karesini paylaştı.

BERK ATAN ZOR GÜNLERİ ATLATTI

Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan 33 yaşındaki oyuncu, gördüğü tedavilerin ardından sağlığına kavuştu. Zorlu geçen sürecin ardından geçtiğimiz hafta hastaneden taburcu edilen Atan, ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapmıştı. Paylaşımında "Çok şükür" ifadesine yer veren oyuncu, sevenlerine sağlık durumunun iyiye gittiği mesajını vermişti.

Gönül Dağı oyuncusu Berk Atan son sağlık durumunu paylaştı! Günlerce yoğun bakımda kaldı

BERK ATAN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Hastaneden çıkışının ardından bir süre dinlenmeye çekilen Berk Atan, uzun süre sonra ilk kez arkadaş grubuyla bir araya geldi. O anlara dair yaptığı yeni paylaşımda ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Artık canım acımadan gülebiliyorum… Çok şükür." notunu düştü.

Gönül Dağı oyuncusu Berk Atan son sağlık durumunu paylaştı! Günlerce yoğun bakımda kaldı

Sıkça Sorulan Sorular

BERK ATAN KAÇ YAŞINDA?
26 Eylül 1991 İzmir doğumlu Berk Atan, kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile geçmiştir. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu karakteriyle popüler olan oyuncu, Gönül Dağı dizisiyle de beğeni topladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.