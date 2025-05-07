Gönül Dağı oyuncusu Berk Atan son sağlık durumunu paylaştı! Günlerce yoğun bakımda kaldı

Gönül Dağı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip Berk Atan, geçtiğimiz ay Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkutmuştu. Uzun bir tedavi süreci geçiren 33 yaşındaki Berk Atan, taburcu olduktan sonra ilk karesini paylaştı.

BERK ATAN ZOR GÜNLERİ ATLATTI

Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan 33 yaşındaki oyuncu, gördüğü tedavilerin ardından sağlığına kavuştu. Zorlu geçen sürecin ardından geçtiğimiz hafta hastaneden taburcu edilen Atan, ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapmıştı. Paylaşımında "Çok şükür" ifadesine yer veren oyuncu, sevenlerine sağlık durumunun iyiye gittiği mesajını vermişti.

BERK ATAN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Hastaneden çıkışının ardından bir süre dinlenmeye çekilen Berk Atan, uzun süre sonra ilk kez arkadaş grubuyla bir araya geldi. O anlara dair yaptığı yeni paylaşımda ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Artık canım acımadan gülebiliyorum… Çok şükür." notunu düştü.