Berk Atan kaza geçirdi! Aracın içindeki diğer isim de ortaya çıktı

Gönül Dağı dizisinde rol alan Berk Atan'ın trafik kazasında ağır yaralandığı öğrenildi. Aynı araçta bulunan ünlü oyuncu Berk Atan'ın durumunun edinilen son bilgilere göre iyi olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın da hafif yaralandığı öğrenildi.

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan'ın yemek arası dönüşte kaza geçirdiği ortaya çıktı. Kazada araçta bulunan ünlü oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BERK ATAN AĞIR YARALANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Gönül Dağı” dizisinin Taner’i Berk Atan dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi. Yemek arası dönüşü VIP minibüsle sete giden oyuncu seyahat ederken kaza geçirdi. Arka koltukta seyahat eden oyuncu emniyet kemeri takmadığı için savruldu.

Hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın kaburga kemiğinin çatladığı ortaya çıktı. Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan Atan, bir süre setlere ara verecek.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" denildi.