Ne koşu ne yürüyüş! Evde sadece 30 dakika yapan etkilerine inanamıyor

Sağlıklı yaşam ve kilo vermek için yürüyüşler ve koşular yaparız. Peki, uzmanların yeni egzersiz önerisini biliyor muydunuz? Bunu günde 30 dakika yaparak saatlerce yürümeye bedel etki görebileceksin

Son yıllarda artan egzersizlere bir yenisi daha eklendi. Sabah koşuları, akşam yürüyüşleri gidiyor yerine bu egzersiz geliyor.

Gün içerisinde kendinize ayırdığınız 30 dakikada hem kilo verebileceksiniz hem de vücudunuzun ihtiyacı olan egzersizi yapmış olacaksınız.

GÜNDE SADECE 30 DAKİKA: YÜRÜYÜŞ YERİNİ ONA BIRAKTI

Zaman zaman fazla kilolarımızdan şikayetçi olduğumuz için yürüyüş ve koşu programları yaparız.

Daha az sürenizi alacak bu egzersiz uzmanlar tarafından önerilmeye başladı.

Bazen sabah yürüşüyü bazen akşam koşusu olarak yaptığımız egzersizlerle vücudumuzu sağlıklı ve fit tutmaya çalışıyoruz. Uzmanların önerisine göre dans ederek de vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.

KOŞU GİTTİ YERİNE DANS GELDİ! ETKİLERİ İLE ŞAŞIRTTI

Spor salonuna vakit ve para harcamadan evde keyifli anlar yaşayarak vücudunun ihtiyacı olan egzersizi yapmak artık mümkün.

İster çocuğunuzla ister eşinizle veya tek başınıza 30 dakika boyunca tempolu dans ederseniz vücudunuz yakması gereken yağları hızlıca yakarken sağlınızı da koruyabilirsiniz.

DANS ETMENİN VÜCUDUNUZA 5 ETKİSİ

Fazla kilolarımızdan kurtulmak ve fit kalmak için spor salonlarına gideriz, sabah yürüyüşleri yaparız. Şimdi ise yeni nesil egzersiz popüler oldu.

Her gün 30 dakikanızı ayırarak dans edereniz vücudunuzda inanılmaz etkiler göreceksiniz. Dansın vücudunuza etkileri şöyle:

Kalp sağlığı desteklenir

Endorfin salgılanır, mutlu hissedersiniz

Kaslar sıkılaşır

Kalori yakımı artar, kilo verirsiniz

Ruh haliniz düzelir, keyifli

SPOR YAPMAKTAN SIKILANLAR İÇİN EGZERSİZ: DANS

Dans etmenin faydaları uzun yıllardır konuşuluyor. Hem eğlenceli hem yararlı bu egzersiz yöntemini son yıllarda birçok kişi yapmaya başladı.

Hareket ederek yağ yakımının hızlanmasının yanından psikolojik olarak da birçok etkisi bulunuyor.

Zayıflamak ve iyi hissetmek istiyorsan günde 30 dakikanı ayır, dans etmeye başladı. Etkilerini görenler şok oldu.