Berk Atan zor günleri atlattı! Bodrum sezonunu açtı

Gönül Dağı dizisinde Taner karakteriyle yer alan Berk Atan'ın set dönüşü içinde bulunduğu aracın kaza yapmasının ardından 7 kaburgası kırılmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören oyuncu Berk Atan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

BERK ATAN TATİL SEZONUNU AÇTI

Berk Atan, Yalıkavak'ta uzun süre telefonda bir arkadaşıyla konuşurken görüntülendi. Denize girmeyen Atan, iskelede yürürken bir yandan da telefon görüşmesi yaptı. Zor günleri atlatan Berk Atan'ın keyfinin yerinde olduğu gözlemdi.

Gönül Dağı dizisinde Taner karakteriyle yer alan Berk Atan, set dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası zor günler geçirdi. 7 kaburgasının kırıldığını belirten Berk Atan, "Annemin doğum günüydü" dedi.