Kayahan'ın 10'uncu ölüm yıldönümünde Beste Açar'dan sürpriz

Usta sanatçı Kayahan'ın 10'ncu ölüm yıl dönümünde kızı Beste Açar'ın organizasyonuyla gerçekleşen bir gece düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen gecede ünlü isimler de sahne alacak.

Babası Kayahan'ın ölüm yıldönümü için bir etkinlik hazırlığında olan Beste Açar, babasının Kar Taneleri şarkısını seslendireceğini söyledi. Geceler adlı şarkıyı Betül Demir, Şikayetim Var’ı Keremcem, Gönül Sayfam’ı ise Oğuzhan Koç seslendirecek.

KAYAHAN İÇİN SÜRPRİZ GECE

Türk müziğinin unutulmaz ismi Kayahan için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle anlamlı bir anma gecesi düzenleniyor. 25 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konser, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın katkılarıyla müzikseverlerle buluşacak.

Sanat dünyasının sevilen isimleri, Kayahan’ın şarkılarını bu özel gecede hep bir ağızdan söyleyecek. Ferhat Göçer, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Mehmet Erdem, Betül Demir, Keremcem, Mehmet Erdem, Cengiz İmren, Yonca Lodi, Yılmaz Taner, Gökhan Tepe Erdinç Erişmiş ve sanatçının kızı Beste Açar’ın sahne alacağı gecede, sürpriz isimler de yer alacak.