Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ali Koç'un daveti ile Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu açıkladı.

Sakla Beni, Sefirin Kızı, Üç Kuruş, Baba Candır ve Pis Yedili gibi dizilerde rol alan Uraz Kaygılaroğlu, Ali Koç'un daveti ile Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu açıkladı

URAZ KAYGILAROĞLU'NDAN FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Uraz Kaygılaroğlu, Fenerbahçe kongre üyesi oldu. Konu hakkında konuşan oyuncu, katıldığı programda Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç'un önerisiyle kulübe üye olduğunu söyledi. Kaygılaroğlu, programın sunucusu Mehmet Demirkol'un; "O zaman imza kampanyasına katılmıyorsun" yorumuna karşılık, "Eee... Beni zora sokma, istiyorsan siyasi taklitler yapayım" şeklinde esprili bir cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıklamıştı. Sarı - lacivertli camiada mevcut yönetimin ayrılması için imza kampanyası başlatılmıştı.