Berk Atan'ın son sağlık durumu öğrenildi! Kaza anı kameralara yansıdı

Gönül Dağı dizisinde rol alan oyuncu Berk Atan'ın da içinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Berk Atan ağır yaralanırken, araçta bulunan Aybike Sağlam Takın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Berk Atan'ın içinde aracın kaza anı da kameralara yansıdı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun son sağlık durumu hakkında açıklama gelirken, kaza yağtığı aracın son hali ise hayrete düşürdü.

BERK ATAN'IN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Kaza, Mihalıcçık ilçesine bağlı kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.U.K. idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan ünlü oyuncu oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" denildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.