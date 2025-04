Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'dan kötü haber: Trafik kazası geçirdi! Durumu ağır

Eskişehir'de çekilen Gönül Dağı dizisini başrol oyuncusu Berk Atan'dan hayranlarını korkutan haber geldi. İstanbul’dan Sivrihisar’a sete giderken yemek arasından sonra VIP minibüsle hareket eden oyuncu Berk Atan, akşam saatlerinde kaza yaptı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Berk Atan bu akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi. Yemek arası dönüşü VIP minibüsle sete giden oyuncu kaza geçirdi.” açıklamasında bulundu.

OMURGA VE KABURGALARINDA KIRIKLAR VAR

Aracın içinde bulunan ünlü oyuncu hastaneye kaldırılırken aracı kullanan şoför ise gözaltına alındı.

Kazada arka koltukta oturan ve emniyet kemeri takmadığı iddia edilen oyuncunun bu nedenle araç içinde savrulduğu belirtildi. Gülcan Tarımoğlu'nun haberine göre ise, ünlü oyuncu Berk Atan'ın omurga ve kaburgalarında kırıkların olduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelmiş ve aslen Boşnak kökenlidir. Lise eğitimini Sıdıka Rodop Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. ​

Modellik kariyerine 2011 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında "Gelecek Vaat Eden" seçilerek adım atmıştır. 2012 yılında ise aynı yarışmada birincilik elde etmiştir. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında "Her Şey Yolunda Merkez" dizisiyle başlamış, ardından "Güneşin Kızları", "Dayan Yüreğim", "Cennet'in Gözyaşları" gibi projelerde rol almıştır. En bilinen rolü ise TRT 1'de yayınlanan "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı Taner Kaya karakteridir.​