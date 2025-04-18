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 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir dizisinden ayrılan oyuncu geri dönüyor!

Başrolünde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisine ayrılan oyuncu geri geliyor. Uzak Şehir dizisinde Zeynep karakteriyle yer alan ve 12. bölümle ayrılan Ezgi Kaya, Uzak Şehir dizisine geri dönüyor.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 16:43

Pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir dizisi her hafta kendi rekorunu kırmayı başarıyor. Son olarak 21. bölümle ekrana gelen Uzak Şehir dizisine yeni bir oyuncu geliyor.

UZAK ŞEHİR'E ZEYNEP GELİYOR

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Atakan Özkaya gibi oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir dizisine ayrılan karakter geri geliyor. Diziye Zeynep karakteriyle dahil olan Ezgi Kaya, doğum sahnesi için tekrar diziye geliyor. 12. bölümle diziden ayrılan oyuncu, Sinem Ünsal'ın oynadığı Alya karakterinin doğumuna yardım etmesiyle bir bölümlük diziye geri dönecek.

Uzak Şehir dizisinden ayrılan oyuncu geri dönüyor!

UZAK ŞEHİR ZEYNEP KİMDİR?

23.04.1998 doğumlu Ezgi Can Kaya, İnönü Üniversitesi - Matematik Öğretmenliği mezunudur. İlk olarak Baba dizisinde rol alan oyuncu, daha sonra ise Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Ezgi Can Kaya son olarak ise Uzak Şehir dizisinde Zeynep karakteriyle yer alıyor.

Uzak Şehir dizisinden ayrılan oyuncu geri dönüyor!
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Sıkça Sorulan Sorular

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?
ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir dizisi pazartesi günleri yayınlanıyor. Uzak Şehir dizisi ya mayıs ayının sonunda ya da haziran ayının başında sezon finali yapacak.
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