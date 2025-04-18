Uzak Şehir dizisinden ayrılan oyuncu geri dönüyor!

Başrolünde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisine ayrılan oyuncu geri geliyor. Uzak Şehir dizisinde Zeynep karakteriyle yer alan ve 12. bölümle ayrılan Ezgi Kaya, Uzak Şehir dizisine geri dönüyor.

Pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir dizisi her hafta kendi rekorunu kırmayı başarıyor. Son olarak 21. bölümle ekrana gelen Uzak Şehir dizisine yeni bir oyuncu geliyor.

UZAK ŞEHİR'E ZEYNEP GELİYOR

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Atakan Özkaya gibi oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir dizisine ayrılan karakter geri geliyor. Diziye Zeynep karakteriyle dahil olan Ezgi Kaya, doğum sahnesi için tekrar diziye geliyor. 12. bölümle diziden ayrılan oyuncu, Sinem Ünsal'ın oynadığı Alya karakterinin doğumuna yardım etmesiyle bir bölümlük diziye geri dönecek.

UZAK ŞEHİR ZEYNEP KİMDİR?

23.04.1998 doğumlu Ezgi Can Kaya, İnönü Üniversitesi - Matematik Öğretmenliği mezunudur. İlk olarak Baba dizisinde rol alan oyuncu, daha sonra ise Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Ezgi Can Kaya son olarak ise Uzak Şehir dizisinde Zeynep karakteriyle yer alıyor.