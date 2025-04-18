Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Sette yanından bir saniye ayırmıyor

Ozan Akbaba ile başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisi ile kariyerinde zirveyi gören Sinem Ünsal, formda görüntüsüyle çok konuşuluyor. Karavanında görüntülenen Sinem Ünsal'ın sürekli yediği yiyecek ise ortaya çıktı.

Mardin'de çekimleri devam eden Uzak Şehir dizisinde rol alan Sinem Ünsal, son dönemin en çok konuşulan isimlerde biri oldu. Her paylaşımı olay olan Sinem Ünsal'ın zayıflığının sırrı da ortaya çıktı.

SİNEM ÜNSAL'IN ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Mardin'de çekimleri gerçekleşen Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, son günlerin en popüler oyuncularından biri oldu. Turist akınına uğrayan Mardin'de yürümekte bile güçlük çeken Sinem Ünsal, karavanında verdiği son röportaj sayesinde zayıflama sırrı da ortaya çıktı. Masasında leblebi olduğu dikkat çeken Sinem Ünsal'ın set arasında sürekli leblebi yediği ve formunu bu sayede koruduğu ortaya çıktı.

Verdiği bir röportajda yemesine çok dikkat ettiğini belirten Sinem Ünsal, hayatında glüten, şeker ve süt ürünlerine yer vermediğini açıklamıştı. Beslenmesine çok para harcadığını belirten Sinem Ünsal, “Bağırsak problemim var. Bu yüzden aslında beslenmem biraz kısıtlı. Glüten, süt ürünü ve şeker tüketmiyorum” dedi.