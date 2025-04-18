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 | Dilek Ulusan

Survivor İsmail Balaban Türkiye'ye geliyor, eşi İlayda Şeker gözyaşlarına boğuldu

Survivor All Star 2025'in en büyük ödüllerinden biri olan Türkiye ödülünde kazanan 5 isim de belli oldu. Yapılan ankette son kazanan isim İsmail Balaban olurken, İlayda Alişan da gözyaşlarına boğuldu.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 14:38

Survivor All Star yarışmasında elenmemek için mücadele eden yarışmacılar, bu hafta yapılan kura çekimi sonrası ödül olarak Türkiye'ye gelebilecek. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kura sonuçlarına göre İsmail Balaban da İstanbul'a gelmeye hak kazandı. Sonuçları öğrenen hamile İlayda Alişan gözyaşlarına boğuldu.

SURVIVOR'DA KURA ÇEKİMİNİ

Survivor'da kırmızı takım ile Mavi takımın mücadelesinde dokunulmazlığı ve Türkiye ödülüne bilet kazanan isimler belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı kura çekimi sonrası Batuhan Gökgöz, Almeda Baylan, Yusuf Yıldız, Adem Kılıççı ve İsmail Balaban Türkiye'ye gelmeye hak kazanan isimler oldu.

Survivor İsmail Balaban Türkiye'ye geliyor, eşi İlayda Şeker gözyaşlarına boğuldu

İLAYDA ALİŞAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hamile olan İlayda Alişan, eşinin Türkiye'ye gelecek olmasını öğrendikten sonra gözyaşlarına boğuldu. İlayda Alişan ankete katılan herkese teşekkür ederek, ''Allah hepinizden razı olsun. Bütün herkesten razı olsun. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Destekleyen, herkesten, ankete katılan herkesten, hepinizden Allah razı olsun binlerce kez. İyi ki varsınız, hakkınızı helal edin'' dedi.

Survivor İsmail Balaban Türkiye'ye geliyor, eşi İlayda Şeker gözyaşlarına boğuldu
Survivor İsmail Balaban Türkiye'ye geliyor, eşi İlayda Şeker gözyaşlarına boğuldu
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Sıkça Sorulan Sorular

İSMAİL BALABAN'IN EŞİ İLAYDA ŞEKER KAÇ YAŞINDA?
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran İlayda Şeker, aynı dönemde yarışan İsmail Balaban ile evlendi. 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen İlayda Şeker, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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#Magazin
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