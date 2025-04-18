Justin Bieber iflas mı etti? Gerçeği ilk kez açıkladı

Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber, 2024 yılında ilk çocuğunu kucağına aldı. Son günlerde agresif tavırlarıyla dikkat çeken Justin Bieber, Coachella Festivali'nde sergilediği tavırlarla sosyal medyada gündem oldu. Şarkı yapmayan ve konserlere çıkmayan Justin Bieber'ın maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edildi.

JUSTIN BIEBER EKONOMİK KRİZ YAŞIYOR MU?

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın ekibinden eski bir çalışan, şarkıcının Justice World turnesinin iptali sonrası milyonlarca dolar borca girdiğini ileri sürmüştü. Sürekli agresif tavırlr sergileyen Justin Bieber, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tarz iddiaların güvenilir olmayan kaynaklar yoluyla yayıldığını belirtti.

Dünyaca ünlü müzisyen Justin Bieber, katıldığı Coachella Festivali'nde sergilediği tavırlarla sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde hem özel hayatıyla da sık sık konuşulan Bieber, sahneye çıkmamasına rağmen izleyici olarak katıldığı festivalde kameralara yansıyan görüntüleriyle de günlerce konuşuldu.