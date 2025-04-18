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 | Dilek Ulusan

Justin Bieber iflas mı etti? Gerçeği ilk kez açıkladı

Sık sık sokakta yırtık kıyafetlerle görüntü veren dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, ekonomik kriz yaşadığı iddialarına cevap verdi. Eski çalışanının iddialarına cevap veren Justin Bieber, iflas ettiğini haberlerini yalanladı.

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Justin Bieber iflas mı etti? Gerçeği ilk kez açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 13:30

Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber, 2024 yılında ilk çocuğunu kucağına aldı. Son günlerde agresif tavırlarıyla dikkat çeken Justin Bieber, Coachella Festivali'nde sergilediği tavırlarla sosyal medyada gündem oldu. Şarkı yapmayan ve konserlere çıkmayan Justin Bieber'ın maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edildi.

JUSTIN BIEBER EKONOMİK KRİZ YAŞIYOR MU?

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın ekibinden eski bir çalışan, şarkıcının Justice World turnesinin iptali sonrası milyonlarca dolar borca girdiğini ileri sürmüştü. Sürekli agresif tavırlr sergileyen Justin Bieber, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tarz iddiaların güvenilir olmayan kaynaklar yoluyla yayıldığını belirtti.

Justin Bieber iflas mı etti? Gerçeği ilk kez açıkladı

Dünyaca ünlü müzisyen Justin Bieber, katıldığı Coachella Festivali'nde sergilediği tavırlarla sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde hem özel hayatıyla da sık sık konuşulan Bieber, sahneye çıkmamasına rağmen izleyici olarak katıldığı festivalde kameralara yansıyan görüntüleriyle de günlerce konuşuldu.

Justin Bieber iflas mı etti? Gerçeği ilk kez açıkladı
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Sıkça Sorulan Sorular

JUSTIN BIEBER'IN HASTALIĞI NEDİR?
Ramsay Hunt sendromu, herpes zoster otikus olarak da bilinir, yüz zayıflığı veya felci ve kulak veya ağzı etkileyen bir döküntü ile karakterize nadir bir nörolojik bozukluktur.
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