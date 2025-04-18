Rapçi Reckol Ürdün'de evlendi!

Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf gibi suçlardan geçtiğimiz gün mahkemeye çıkarılan rapçi Reckol evlendi. Reckol adıyla bilinen Recep Eker, Ürdün'de gerçekleşen düğün merasimi ile evlendi.

Benimle Gel, O Yeterdi Aslında, Aradan Çok Yıllar Geçti gibi rap şarkılarıyla tanınan Reckol'un evlendiği ortaya çıktı. 15 Aralık 2000 doğumlu Reckol'un düğününden kareler sosyal medyada gündem oldu.

RAPÇİ RECKOL EVLENDİ

Reckol adıyla bilinen Recep Eker, bu yılın başında, Kıbrıs’ta düzenlenmesi planlanan bir konser öncesinde polis kontrolünde gözaltına alındı. İki gün cezaevinde kalan Reckol, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, rapçinin geçtiğimiz gün evlendiği ortaya çıktı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da evlenen rapçi Reckol'un düğününe aile üyeleri ve yakın arkadaşları katıldı. Davul çalan Reckol, siyah takım elbisesi ve gri yeleğiyle de sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.