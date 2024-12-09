Aydilge 'Cıstak' şarkısını eleştirdi rapçi Ceza da konuya dahil oldu

09 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:29

Aydilge, Türkiye’nin bu yıl en çok dinlenen şarkısının Cıstak olmasına tepki göstererek, "Kadın bedenin aşağılandığı, para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyor" dedi. Rapçi Ceza da konuya dahil oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Türkiye'de en çok dinlenen şarkı Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' oldu. Aydilge sonuçlara sitem ederek, "Kadına şiddetin, cinsiyet temelli ayrımcılığın, zorbalığın had safhada olduğu bir sene daha geçirdik" diyerek şarkının sözlerini eleştirdi. Ceza da sokak kültürünün şarkılara yansıdığını belirterek eleştiride bulundu.

CEZA'DAN AYDİLGE'NİN ÇIKIŞINA CEVAP

Aydilge'nin 'Cıstak' şarkısını eleştirmesi üzerine gelen sorulara cevap veren Ceza, "Dünya genelinde maalesef böyle. Maalesef derken bazı insanlar memnun değil böyle söylemlerden. Ama sokak dili çok fazla rap müziğe yansımaya başladı. Sadece rap müzikte de değil. Bu önlenemez bir şey. Çünkü global olarak basın medya gençler bu şekilde etkileniyor. Her çeşit müzik yapan insan var. Kimi daha ahlaklı, kimi daha açık ya da kapalı. Ama sonuçta baktığınız zaman çoğu zaman çoğunlukla halk da dinliyor. Demek ki bir tercih meselesi. Bu yüzden kimsenin yazdığına yorumladığına karışmak istemiyorum. Benim yolum belli. O yüzden karşıyım ya da olumlu bakıyorum demek istemiyorum." dedi.

Aydilge 'Cıstal şarkısının yapımcısı İbrahim Tilaver hakkında, "Kadına şiddetin, cinsiyet temelli ayrımcılığın, zorbalığın had safhada olduğu bir sene daha geçirdik. Kültürel olarak gittikçe materyalistleştiğimiz ve kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret görmeye meyilli olduğumuz bir gerçek. Bu şarkılar uzaydan gelmiyor yani. İçimizden çıkıyor ama şarkı sözü diyip geçmek yerine bu tarz sözlerin nasıl da bu kültürü pekiştirdiğini, normalleştirdiğini unutmayalım. Şiddetin dilde başladığını, dilin dünyayı nasıl algıladığımızı belirlediğini unutmayalım." dedi.

Video paylaşan Aydilge, "Bir de diyorlar ki, kadınlar da dinliyor bu şarkıları... Evet kadınlar da dinliyor. Çünkü pek çok kadın da doğduğundan beri eril tahakküm kodlarıyla yetişti ve bunu içselleştirdi. Yani kendini sadece erkek beğenirse değerli bulan, kendisini erkeğin gözünden gören pek çok kadım mevcut. O yüzden kadın düşmanlığı sadece bazı erkeklere özgü bir durum değil. Mücadele etmemiz gereken kadınlar ve erkekler değil zaten değil, azgınlaştırılmış o yapay 'Erkeklik kültürü'. İyi de gerçek erkekliğin ya erkekliği bırakın insanlığın, insanlığın kadını mal gibi görmekle, manitalarla, arabalarla tüttürmekle ne alakası var diyebilmek önemli." sözleriyle konuşmasını bitirdi.

İbrahim Tilaver kendisini eleştiren Aydilge'ye sosyal medya üzerinden cevap vererek, "Sen 'Kiralık Aşk' adlı diziye jenerik yaparken kadın bedenini neden düşünmedin diye sorarlar Aydilge" dedi.