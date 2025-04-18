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 | Dilek Ulusan

Murat Boz Volkan Konak şarkılarını okudu, Berkay Şahin'den gönderme geldi

Volkan Konak'ın vefatı sonrası ünlü isimler büyük üzüntü yaşadı. Yakın arkadaşı olan Berkay Şahin de sık sık Volkan Konak ile anılarını sosyal medyada paylaşıyor. Son olarak Murat Boz'un konserinden görüntüler paylaşan şarkıcı Berkay Şahin, Murat Boz'a göndermede bulundu.

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Murat Boz Volkan Konak şarkılarını okudu, Berkay Şahin'den gönderme geldi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 11:25

Geçtiğimiz akşam verdiği konserde annesi ve abisinin sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük şaşkınlık yaşayan Murat Boz, sık sık ailesine olan sevgisini anlattı. Berkay Şahin ise Murat Boz'un konserinden görüntüyü paylaşarak Volkan Konak'lı göndermede bulundu.

BERKAY ŞAHİN'DEN MURAT BOZ'A VOLKAN KONAK'LI GÖNDERME

Kıbrıs'ta sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak, vasiyeti üzerine Trabzon'da toprağa verildi. Volkan Konak'ın cenaze törenine katılan bir isim de şarkıcı Berkay Şahin oldu. Her fırsatta Volkan Konak'a olan özlemini dile getiren Berkay Şahin, Murat Boz'a yaptığı göndermeyle çok konuşuldu.

Murat Boz Volkan Konak şarkılarını okudu, Berkay Şahin'den gönderme geldi

Sık sık paylaşım yapan Berkay Şahin son paylaşımında Murat Boz'a göndermede bulundu. Murat Boz'un son sahnesinden paylaşım yapan Berkay, Boz'un Volkan Konak'ın şarkılarını söylemesiyle ilgili, "Ah benim aslan ağabeyim... Koç ağabeyim... Ben sahnede şarkını söyleyemiyorum ama herkes anıyor seni ağabeyim. Biz de karımla, çocuklarımla evde hep kulaklarını çınlatıyoruz... Seni çok çok seviyorum ağabeyim." dedi.

Murat Boz Volkan Konak şarkılarını okudu, Berkay Şahin'den gönderme geldi

Murat Boz "Annemin beni keşfettiği şarkı” diyerek Kayahan’ın “Yemin Ettim” şarkısını söyleyen Murat Boz, şarkıyı da annesine armağan ederek, “Anneciğim doğum günün kutlu olsun. Sen olmasan ben de olmazdım, seni çok seviyorum.” dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

VOLKAN KONAK NE HASTASIYDI?
Volkan Konak’ın aniden sahnede hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı sağlık sorunları da araştırılmaya başlandı. Uzun süredir uykusuz olduğu iddiaları dolaşırken, Volkan Konak’ın doktoru, "Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir." İfadelerine yer verdi.
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