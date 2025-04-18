Murat Boz Volkan Konak şarkılarını okudu, Berkay Şahin'den gönderme geldi

Volkan Konak'ın vefatı sonrası ünlü isimler büyük üzüntü yaşadı. Yakın arkadaşı olan Berkay Şahin de sık sık Volkan Konak ile anılarını sosyal medyada paylaşıyor. Son olarak Murat Boz'un konserinden görüntüler paylaşan şarkıcı Berkay Şahin, Murat Boz'a göndermede bulundu.

Geçtiğimiz akşam verdiği konserde annesi ve abisinin sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük şaşkınlık yaşayan Murat Boz, sık sık ailesine olan sevgisini anlattı. Berkay Şahin ise Murat Boz'un konserinden görüntüyü paylaşarak Volkan Konak'lı göndermede bulundu.

BERKAY ŞAHİN'DEN MURAT BOZ'A VOLKAN KONAK'LI GÖNDERME

Kıbrıs'ta sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak, vasiyeti üzerine Trabzon'da toprağa verildi. Volkan Konak'ın cenaze törenine katılan bir isim de şarkıcı Berkay Şahin oldu. Her fırsatta Volkan Konak'a olan özlemini dile getiren Berkay Şahin, Murat Boz'a yaptığı göndermeyle çok konuşuldu.

Sık sık paylaşım yapan Berkay Şahin son paylaşımında Murat Boz'a göndermede bulundu. Murat Boz'un son sahnesinden paylaşım yapan Berkay, Boz'un Volkan Konak'ın şarkılarını söylemesiyle ilgili, "Ah benim aslan ağabeyim... Koç ağabeyim... Ben sahnede şarkını söyleyemiyorum ama herkes anıyor seni ağabeyim. Biz de karımla, çocuklarımla evde hep kulaklarını çınlatıyoruz... Seni çok çok seviyorum ağabeyim." dedi.

Murat Boz "Annemin beni keşfettiği şarkı” diyerek Kayahan’ın “Yemin Ettim” şarkısını söyleyen Murat Boz, şarkıyı da annesine armağan ederek, “Anneciğim doğum günün kutlu olsun. Sen olmasan ben de olmazdım, seni çok seviyorum.” dedi.