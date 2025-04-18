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 | Dilek Ulusan

Ebru Gündeş yapay zekayla klip çekti!

Uzun bir aranın ardından yeni şarkısı Yüreğimden Tut şarkısına klip çekti. Yapay zekadan da faydalanan Ebru Gündeş'in klibi de çok konuşulan Ebru Gündeş'in son görüntüsüne yorum yağdı.

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Ebru Gündeş yapay zekayla klip çekti!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 10:40

Çingenem, Dünden Beri, Aynı Aşklar, Söyleyin gibi şarkıların sahibi Ebru Gündeş, uzun bir aradan sonra yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Yüreğimden Tut şarkısına klip çeken Ebru Gündeş, yapay zekayı kullanarak ise hem klibini hem de fotoğraflarını hazırladı.

EBRU GÜNDEŞ YAPAY ZEKAYLA KLİP ÇEKTİ

Murat Özdemir ile evli olan Ebru Gündeş, Dubai ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Müzik çalışmalarına da ağırlık veren Ebru Gündeş'ten yapay zekâ sürprizi geldi. 50 yaşındaki Ebru Gündeş, yeni şarkısı 'Yüreğimden Tut'un klibinde yapay zekâdan faydalandı. Şarkının klibi, Gündeş’in fotoğrafları referans alınarak yapay zekâ teknolojisiyle hazırlandı.

Ebru Gündeş yapay zekayla klip çekti!

Ebru Gündeş’in fotoğraflarını referans alan yapay zekâ, ünlü ismin fotoğraflarını kullanarak görseller oluşturdu. ‘AI’ videonun yönetmenliği Doğukan Ayar üstlendi. Klip, Ebru Gündeş'in sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Ebru Gündeş yapay zekayla klip çekti!
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Sıkça Sorulan Sorular

EBRU GÜNDEŞ EŞİ KİM?
Geçtiğimiz yıl şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen Gündeş, bir süredir Dubai'de yaşıyor. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir'in kendisi de aşçılık yapıyor.
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