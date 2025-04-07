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 | Dilek Ulusan

Berkay'dan Volkan Konak paylaşımı: Sesim soluğum kesiliyor

Kıbrıs'taki sahnesinde fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak için şarkıcı Berkay'dan duygusal bir paylaşım geldi. Berkay, 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak için, "Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor" dedi.

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Berkay'dan Volkan Konak paylaşımı: Sesim soluğum kesiliyor
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 12:29

"Yaz", "İki Hece" ve "Benim Hikayem" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz günlerde sahnede konser verdiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak için mesaj yayınladı.

BERKAY'DAN VOLKAN KONAK PAYLAŞIMI

43 yaşındaki şarkıcı Berkay Şahin, "Bu dünyadan bir Volkan ağabey geçti gitti... Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor! Vallahi billahi herkese neşe saçardı! Vallahi billahi vardır kırdığı ama hep güldürdüğüne, yardım ettiği kardeşlerime denk geldim! İyi insandı! Çok iyi insandı be... Ne diyeyeyim çok üzülüyorum, bu kadar ölmesi gereken kötü kalpli insan varken Rabbim sen affet hesabına, kitabına karışmak değil ama neden diye soruyorum be..." notuyla paylaşım yaptı.

Berkay'dan Volkan Konak paylaşımı: Sesim soluğum kesiliyor

Volkan Konak ile birlikte bir programda şarkı söylediği anları paylaşan Berkay Şahin "Ben kendi ailem dahil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan acımı paylaşmaktan yana değilim! Ama benim aslan ağabeyim, can ağabeyim VOLKAN AĞABEYİM göçtü gidiyor…" ifadelerini kullanmıştı.

Berkay'dan Volkan Konak paylaşımı: Sesim soluğum kesiliyor
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ETİKETLER
#ölüm
#kalp krizi
#Berkay Şahin
#Volkan Konak
#Müzik Dünyası
#Eğlence Haberleri
#Tribute
#Magazin
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