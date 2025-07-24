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 | Efe Demir

Hakan Çalhanoğlu İtalyan basınının hedefinde! Milli yıldız için olay sözler

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen daha sonra transfer dedikodularını yalanlayan Hakan Çalhanoğlu, Inter'e döndü. Sezon öncesi hazırlıklara başlayacak olan milli futbolcu, İtalyan basının hedefi haline geldi. İşte detaylar...

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Hakan Çalhanoğlu İtalyan basınının hedefinde! Milli yıldız için olay sözler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:28

Bir süredir Türkiye'de bulunan , ve 'nin gündemine gelmişti.

Hakan Çalhanoğlu İtalyan basınının hedefinde! Milli yıldız için olay sözler

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Önce Galatasaray ardından Fenerbahçe ile flörtleşen Hakan Çalhanoğlu önceki gün Milano'ya döndü, dün de İnter için sağlık kontrolünden geçti.

Hakan Çalhanoğlu İtalyan basınının hedefinde! Milli yıldız için olay sözler

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Milli futbolcu, tüm yaşananların ardından İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Hedefim burada kupalar kazanmak. Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık. Belki İnter'le yeni sözleşme yaparız."

Hakan Çalhanoğlu İtalyan basınının hedefinde! Milli yıldız için olay sözler

İTALYAN BASININDAN OLAY BAŞLIK

Hakan'ın eve dönüşünü İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, "Türk dizisi burada bitti" başlığı ile verdi.

Hakan Çalhanoğlu İtalyan basınının hedefinde! Milli yıldız için olay sözler

BARIŞ FOTOĞRAFI ŞART

Bu arada İnter yönetiminin de Lautaro Martinez'in kampa katılmasının ardından ikilinin bir arada barış fotoğrafı vermesini şart koştuğu gelen haberler arasında.

11 GOL 8 ASİST

Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak 11 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Hakan Çalhanoğlu İtalyan basınının hedefinde! Milli yıldız için olay sözler

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ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#İtalya
#hakan çalhanoğlu
#Fenerbahçe
#Inter Milan
#Lautaro Martinez
#Spor
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