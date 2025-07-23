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 | Baran Aksoy

Hakan Çalhanoğlu kararını verdi! "Burada devam etmek istiyorum"

Son dakika haberi: Hakan Çalhanoğlu son dönemde transfer söylentileriyle ilgili açıklamada bulundu. Inter'in futbolcusu olduğunun altını çizen Çalhanoğlu, "Ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim" dedi.

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Hakan Çalhanoğlu kararını verdi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:02

ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu, yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili önemli şeyler söyledi. Açıklamasında Inter'de devam etmek istediğini belirten Çalhanoğlu, "Her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu kararını verdi! "Burada devam etmek istiyorum"

"EN İYİ FORMUMDA GERİ DÖNDÜM"

Bu süreçte Inter ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Çalhanoğlu, "Tüm hazırlıklarımı orada yaptım ve en iyi formumda geri döndüm. Geri döndüğüm için mutluyum, Inter'i özlemiştim ve şimdi hazırım" dedi.

Hakan Çalhanoğlu kararını verdi! "Burada devam etmek istiyorum"

"SÖYLENTİ Mİ? HER YIL OLUYOR"

Söylentilere ilişkin de konuşan Çalhanoğlu, "Söylenti mi? Her yıl oluyor, bu sefer biraz daha fazla. Hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönene kadar beklemek istedim. Mutluyum, bir Inter oyuncusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu kararını verdi! "Burada devam etmek istiyorum"

"HEDEFİM BURADA KUPALAR KAZANMAK"

Inter ile sözleşmeyi yenilemeyi umduğunu söyleyen Çalhanoğlu, "Sözleşme yenilenme mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Bakalım önümüzdeki yıllarda neler olacak ama hedefim burada kupalar kazanmak. Lautaro mu? Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey yoluna girdi. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız" diye konuştu.

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