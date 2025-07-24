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 | Bengü Sarıkuş

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü: Özgür Erdursun tüm detayları anlattı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, belirli şartları sağladıklarında memur emeklisi olabiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’a göre, emekli maaşını kestirip kamuya 4/C statüsünde geçiş yapanlar, 1261 gün memur olarak çalıştıktan sonra daha yüksek maaşla memur emekliliğine hak kazanabiliyor. Kimler, nasıl bu haktan yararlanarak emekli maaşını artırabilir? İşte detaylar...

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Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü: Özgür Erdursun tüm detayları anlattı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 09:18

Türkiye’de maaşları, çalı­şılan statüye göre belirleniyor. Me­mur emeklilikleri 5434 sayılı Kanun’a ta­bi olduğu için genellikle ve emekliliklerine kıyasla daha yüksek ma­aş alıyor. Yıllarca memur olarak çalıştıktan sonra, son dönemde SSK ve­ya Bağ-Kur kapsamında prim ödeyerek bu statülerden emekli olan çok sayıda kişinin dü­şük maaşla yaşadığını ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, maaşı yükseltmek için yapılabilecekleri tek tek anlattı.

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü: Özgür Erdursun tüm detayları anlattı

SSK veya Bağ-Kur emeklisinin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol­mak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık durumunun göreve uygun ol­ması ve memuriyete engel teşkil eden bir mahkûmiyetin bulunmaması durumunda memur olarak emekli olabilirse memur emeklisi olabileceğini söyledi. Erdursun, SSK’dan yaşlılık aylığı alanların, doğrudan memur olarak kamuya geçemediğinin altını çizdi.

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü: Özgür Erdursun tüm detayları anlattı

SSK emeklisi kişi, emekli aylığını kestirip, işten ayrılıp emekli ay­lığı yeniden bağlatılmadan kamuya 4/C statüsünde giriş yaparsa ve kamuda en az 1261 gün (3,5 yıl) çalış­tıktan sonra memur emekliliği için başvuru yapabilir.

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü: Özgür Erdursun tüm detayları anlattı

Bağ-Kur emeklileri için süreç biraz daha farklı olduğunu ifade eden Erdursun, emekli aylığını kestirmek için ya­zılı başvuru yapıldığını, aylık bağlanması talep edil­meden kamuya memur olarak geçileceğini kamuda en az 1261 gün çalıştıktan sonra memur emekliliği için başvuru yapılabileceğini belirtti.

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü: Özgür Erdursun tüm detayları anlattı

1.261 GÜN KURALI NEDEN ÖNEMLİ?

2829 sayılı Kanun gereği, son 2520 gün içinde 1.261 gün hangi statüde geçtiyse, emeklilik o statüye göre bağlanır. Bu ne­denle memur emeklisi olmak isteyenlerin bu süreyi eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü: Özgür Erdursun tüm detayları anlattı

MAAŞINIZI YÜKSELTEBİLİRSİNİZ

Bu şartları yerine getiren kişiler, mevcut SSK veya Bağ-Kur aylıklarını kaybederek memur emeklisi olabileceğini uzun vadede özellikle düşük maaşlı emekliler için ciddi bir gelir artışı sağlayabileceğini söyledi.

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü: Özgür Erdursun tüm detayları anlattı

KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

657 sayılı Ka­nun’a göre memuriyete atanabilecek kişiler (özellikle doktor, öğretmen, mühendis vb.) bu haktan yararlanabiliyor.

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü: Özgür Erdursun tüm detayları anlattı

NASIL İLERLEMEK GEREKİYOR?

kestiri­lerek özel sektör ya da Bağ-Kur üzerinden geçiş yapıldıktan sonra kamuya memur olarak atanabilir.

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#ssk
#bağ-kur
#emeklilik
#emekli aylığı
#kamu görevlisi
#memur maaşı
#Ekonomi
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