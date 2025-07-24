Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü: Özgür Erdursun tüm detayları anlattı

Türkiye’de emeklilik maaşları, çalışılan statüye göre belirleniyor. Memur emeklilikleri 5434 sayılı Kanun’a tabi olduğu için genellikle SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine kıyasla daha yüksek maaş alıyor. Yıllarca memur olarak çalıştıktan sonra, son dönemde SSK veya Bağ-Kur kapsamında prim ödeyerek bu statülerden emekli olan çok sayıda kişinin düşük maaşla yaşadığını ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, maaşı yükseltmek için yapılabilecekleri tek tek anlattı.
SSK veya Bağ-Kur emeklisinin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık durumunun göreve uygun olması ve memuriyete engel teşkil eden bir mahkûmiyetin bulunmaması durumunda memur olarak emekli olabilirse memur emeklisi olabileceğini söyledi. Erdursun, SSK’dan yaşlılık aylığı alanların, doğrudan memur olarak kamuya geçemediğinin altını çizdi.
SSK emeklisi kişi, emekli aylığını kestirip, işten ayrılıp emekli aylığı yeniden bağlatılmadan kamuya 4/C statüsünde giriş yaparsa ve kamuda en az 1261 gün (3,5 yıl) çalıştıktan sonra memur emekliliği için başvuru yapabilir.
Bağ-Kur emeklileri için süreç biraz daha farklı olduğunu ifade eden Erdursun, emekli aylığını kestirmek için yazılı başvuru yapıldığını, aylık bağlanması talep edilmeden kamuya memur olarak geçileceğini kamuda en az 1261 gün çalıştıktan sonra memur emekliliği için başvuru yapılabileceğini belirtti.
2829 sayılı Kanun gereği, son 2520 gün içinde 1.261 gün hangi statüde geçtiyse, emeklilik o statüye göre bağlanır. Bu nedenle memur emeklisi olmak isteyenlerin bu süreyi eksiksiz tamamlaması gerekiyor.
Bu şartları yerine getiren kişiler, mevcut SSK veya Bağ-Kur aylıklarını kaybederek memur emeklisi olabileceğini uzun vadede özellikle düşük maaşlı emekliler için ciddi bir gelir artışı sağlayabileceğini söyledi.
657 sayılı Kanun’a göre memuriyete atanabilecek kişiler (özellikle doktor, öğretmen, mühendis vb.) bu haktan yararlanabiliyor.
Emekli aylığı kestirilerek özel sektör ya da Bağ-Kur üzerinden geçiş yapıldıktan sonra kamuya memur olarak atanabilir.